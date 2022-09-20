Проект педагога из Алтайского края попал в ТОП-100 лучших в России

Фото пресс-службы Министерства образования и науки Алтайского края

Paзpaбoтaв проект с креативным решением «Профессия мечты», Татьяна Владимировна вoшла в TOП-100. 13 сентября специалисты Алтайского краевого центра опережающей подготовки педагогов вручили ей Благодарственное письмо за подписью Министра просвещения Сергея Кравцова.

«Профессия мечты»

Суть «Профессии мечты» заключается в формировании интереса к будущей профессии младших школьников, то есть для начальных классов, рассказывает Татьяна Берлизова. «Началось все с того, что в рамках реализации проекта «Билет в будущее» нам предложили создать проекты. У коллег были идеи, в основном направленные на учеников 5-11-х классов. И очень мало было проектов, которые охватывали бы начальную школу. Я подумала, что нужен какой-то живой интересный проект именно для младших школьников», - поделилась она.

Фото пресс-службы Министерства образования и науки Алтайского края

Так возникла идея проекта «Профессия мечты». К определенному сроку необходимо было создать фотоателье и определиться с четырьмя профессиями. В проекте приняли участие 192 ученика начальных классов школы. Ребята большинством голосов выбрали врача, учителя, айтишника и морского офицера.

«Мы разделили проект на три мероприятия: опрос среди ребят «Кем ты хочешь стать», на его основе выбрали четыре самые распространенные профессии и уже на этой базе сделали фотоателье - «Галерея мечтателей». Это ширма, на одной стороне которой нарисовали, например, врача в полный рост, вырезали лицо, и детки подставляли свое, как будто они в образе доктора. Соответственно, добавляли всяческие медицинские инструменты и прочее, что касается этой профессии. Дети не только фотографировались, но и собирали любую информацию, которую наклеивали вокруг этого врача: чем он занимается, где можно выучиться на него, какие предметы необходимо очень хорошо знать и так далее, каждый по мере своих возможностей, - продолжает Татьяна Владимировна.

Время подумать о будущем

Венцом стал фэшн-показ «Моя профессия», который состоялся в сентябре этого года. В его рамках от каждого класса необходимо было создать образ, модель профессии и защитить перед зрителями.

По словам Татьяны Берлизовой, дети 1-4 классов много мечтают, очень любят играть разные роли и подражать родителям. «Мы предложили младшеклассникам помечтать о будущей профессии, с помощью родителей найти информацию о ней, и на фэшн-показе рассказать о выборе. Выбрать костюм (форму), реквизит. Какие предметы надо углубленно знать и так далее. Возможно, кто-то придумает новую профессию, – отмечает Татьяна Берлизова. - Ребята помечтали, повыбирали, их нацелили на то, что начинается школа, а значит, пришло время подумать о будущей профессии».

Благодаря реализации данного проекта в школе создается программа беспрерывной профориентации школьников 1-11 классов. Эффектом от реализации проекта в крае станет формирование единой системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи, подчеркнули в Центре опережающей подготовки педагогов Алтайского края.

Ребята, которые размышляют о выборе профессии, могут воспользоваться консультацией Центра опережающей подготовки Алтайского края. Здесь можно пройти профессиональные пробы на портале проекта «Билет в будущее», узнать, какие образовательные учреждения, участвуют в этом проекте и получить консультацию по выбору профессии.

Комментарии участников

Виктория Понаморева, 3 Б класс:

- Из уроков мне нравятся английский язык, изо, физкультура и музыка. После школы посещаю также кружок рисования и ухаживаю за кошками. Когда я вырасту, хотела бы стать танцовщицей, эта профессия раскрывает мой талант, мне это очень нравится, я чувствую себя уверенно. Во время участия в проекте я узнала о многих новых профессиях.

Виктория Понаморева, 3 Б класс. Фото: Татьяна Берлизова

Серафим Гагалинский, 2 Б класс:

- В школе мне нравится математика, письмо и физкультура. Также я учусь играть на фортепиано, занимаюсь вокалом и пою в хоре. Я бы хотел стать полицейским, потому что он сильный, храбрый, умный. Защищает общество от воришек, убийц и других преступников.

Мне очень интересно было участвовать в проекте. Когда выступал перед зрителями, чуть-чуть, конечно, волновался, но потом все сделал правильно. Я рассказывал про полицию, был в классной форме, со значком и пистолетом.

Серафим Гагалинский, 2 Б класс. Фото: Татьяна Берлизова

Денис Доманов, 2 Б класс:

- Я люблю урок труда, потому что там очень интересно, мы мастерим поделки и многое другое. Кроме того, вне школы я занимаюсь футболом. В будущем хотел бы стать строителем. Потому что можно строить дома и помогать людям. Во время участия в проекте мы узнали много интересного про всякие профессии: я собирал информацию в интернете.

Денис Доманов, 2 Б класс. Фото: Татьяна Берлизова

Справка

Профориентационный проект «Билет в будущее» уже четвертый год помогает школьникам выбрать путь в жизни, отмечают в Министерстве образования и науки Алтайского края.

Проект реализуется Минпросвещения РФ совместно с Фондом гуманитарных проектов в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Региональным оператором проекта «Билет в будущее» выступает Центр опережающей подготовки педагогов (ЦОПП) Алтайского края.

Автор: Илья Петров