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Происшествия20 сентября 2022 6:55

На Алтае уже 17 дней не могут найти пропавшую 46-летнюю женщину

Женщина говорила знакомым, что собирается ехать на вахту
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Ингу Портару последний раз знакомые видели 3 сентября. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Алтайского края

Ингу Портару последний раз знакомые видели 3 сентября. Фото: ПСО «ЛизаАлерт» Алтайского края

На Алтае продолжаются поиски 46-летней женщины. Ингу Портару последний раз знакомые видели 3 сентября.

- К нам информация о ее пропаже поступила 8 сентября, - рассказывает Юлия Болгова, опытный поисковик, руководитель направления по взаимодействию со СМИ ПСО «ЛизаАлерт» Алтайского края. - Перед этим поступило заявление в полицию.

По информации, имеющейся у поисковиков, женщина собиралась работать вахтовым методом, объявила знакомым, что собирается в Новосибирск, чтобы купить билеты, а потом связь с ней пропала.

- Полиция работает по своим каналам, мы пока ведем информационный поиск в Алтайском крае и Новосибирской области. В Петропавловске-Камчатском, к сожалению, отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» нет, - рассказала Юлия Болгова.

По ее словам, полиция по своим каналам должна прояснить вопрос, покупала ли женщина билеты в Новосибирск и в Петропавловск-Камчатский. В пресс-службе ГУВД Алтайского края 19 сентября «Комсомолке» сообщили, что какой-либо информацией о Инге Портару не располагают.

Волонтеры просят всех, у кого есть информация о пропавшей женщине обратиться на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).

Приметы пропавшей Инги Портару

Рост 165 см, плотного телосложения, волосы бордовые, глаза карие.

Одежда: желтая футболка, серые джинсы, голубые мокасины.

С собой у пропавшей были две сумки.

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