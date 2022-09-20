«Бумбараш» вернулся: сын Валерия Золотухина сыграл в легендарном спектакле

Ваня Золотухин вырос очень похожим на своего отца Фото: Олег УКЛАДОВ

Спектакль «Страсти по Бумбарашу» впервые появился в афише Театра Олега Табакова в далеком 1993 году. Спустя почти 30 лет в нем сыграл сын Валерия Золотухина Иван.

Эта постановка была в репертуаре 18 лет. Спектакль побывал с гастролями в разных уголках планеты. Спустя годы Олег Павлович надеялся, что рано или поздно «Бумбараш» все же вернется в театр, но уже с полностью новым составом.

Ваня Золотухин в постановке "Страсти по Бумбарашу". Скриншот видео со страницы vk.com/ttabakova

– В каждом театре, я уверен, должно быть несколько знаковых спектаклей, обозначающих определенные этапы его жизни. Если артисты могут поддерживать в них пламя, значит, коллектив продолжает жить. Я всегда держал в памяти эту работу как мой долг Олегу Павловичу. Я выполню этот долг с радостью, потому что я помню, как он любил этот спектакль, - говорит режиссер-постановщик Владимир Машков. – Сейчас столетие окончания Гражданской войны. Гражданская война — самое страшное, что может произойти с обществом, с семьей, с людьми, когда непримиримость к иному взгляду на устройство мира приводит к тому, что возникает желание уничтожить другого человека. Война, запущенная сто лет назад, длится до сих пор. «Страсти по Бумбарашу» разворачиваются здесь и сейчас, в каждом из нас. Этот спектакль — еще и возможность взглянуть на себя, как в зеркало. Может быть, еще не поздно включить инстинкт самосохранения и самосохраниться.

Автор пьесы Юлий Ким, а его стихи положены на музыку Владимира Дашкевича. Поклонники театра считают произведения народными – настолько они любимы публикой.

Постановка рассказывает историю Семена Бумбараша, который возвращается с войны домой. А дома у него и нет, нет и невесты. Зато происходят конфликты с окружающими, с братом и не только. Но Бумбараш воевать не хочет. Он уже устал.

Ваня Золотухин в постановке "Страсти по Бумбарашу". Скриншот видео со страницы vk.com/ttabakova

В музыкальной драме занята почти вся труппа театра, а также студенты Школы Олега Табакова. Среди них – Иван Золотухин. В школу при «Табакерке» он поступил в 2021 году после окончания девятого класса. Наследник известного актера давно определился с будущей профессией, поэтому немного посоветовавшись со своей мамой Ириной Линдт на скромном семейном совете, Иван решил не терять времени и уже сейчас поступать в театральный.

Золотухин-младший успешно преодолел все этапы отбора и творческие конкурсы и был зачислен на обучение. Оно, кстати, длится пять лет и при этом для студентов совершенно бесплатное - за счет средств бюджета Москвы. Художественный руководитель школы – Владимир Машков.

Ваня Золотухин в постановке "Страсти по Бумбарашу". Скриншот видео со страницы vk.com/ttabakova

Помимо этого Иван в свободное время занимается танцами и записывает ролики для своих соцсетей. Первые азы актерского мастерства он получил в театральном центре «Премьера». Его еще при жизни организовал сам Валерий Сергеевич. А весной 2021 года его сын исполнил одну из главных ролей в постановке «Истории Одного Городка». Режиссером выступила сама Ирина Линдт.

И вот сейчас Иван Золотухин в какой-то степени повторил судьбу своего известного отца – Валерий Золотухин прославился после роли в фильме «Бумбараш». В спектакле «Табакерки» Ваня тоже очень сильно напоминает его – та же кепка, тот же задор. А исполнил он роль бандита.

- 16 и 17 сентября прошли мои первые спектакли в театре Олега Табакова. «Страсти по Бумбарашу». Невероятные эмоции, - скромно признается сам наследник знаменитой фамилии.

Стоит отметить, что не только этим Театр Табакова приблизился к Алтаю. В начале сентября на сборе труппы художественный руководитель Владимир Машков представил планы на теперь уже стартовавший 37-й театральный сезон. В работе находится спектакль по произведениям Василия Шукшина.

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