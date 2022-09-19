Как жителю Алтая стать донором костного мозга и безопасно ли это

С 2021 года подбором доноров костного мозга в регионе занимается «Алтайский краевой центр крови» Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае ежегодно около 40 пациентов нуждаются в пересадке костного мозга. В настоящее время около 800 жителей находятся в Федеральном регистре доноров костного мозга. О том, как пополнить эти ряды и безопасна ли трансплантация, рассказала главный врач Алтайского краевого центра крови Татьяна Индюшкина

С 2021 года подбором доноров костного мозга в регионе занимается «Алтайский краевой центр крови». Для того, чтобы пройти процедуру, прежде всего нужно быть здоровым человеком.

– Те же требования, что и к донорам крови. Чтобы не было никаких хронических заболеваний, тем более перенесенных инфекционных, связанных с передачей через кровь. С потенциальными донорами проводит беседу врач. Человек, который изъявил желание сдать костный мозг, заполняет анкету, подписывает соглашение, после этого мы у него забираем кровь и образец отправляем в Киров, – объяснила Татьяна Индюшкина.

В этот город, если донорский костный мозг подходит пациенту, в будущем отправляется и донор. Поездка полностью оплачивается за счет государства.

– Генотип проживающих на территории сегодняшней России отличается от тех же жителей Америки или Европе. Перед государством поставлена задача создать свой регистр, он на сегодняшний день малочисленный. Но с учетом того, что представители службы крови всех субъектов активно сотрудничают с федеральным регистром, шансы на пополнение перспективными донорами у нас есть, – рассказала главврач.

По ее словам, среди доноров люди разного возраста, как женщины, так и мужчины.

– Возраст доноров ограничен – с 18 до 45 лет. Вероятность того, что человек сдаст свой костный мозг для пересадки – один случай на десять тысяч. Может так случиться, что человек все время пробудет в регистре, но так и не станет донором. Естественно, предпочтение отдается более молодому населению, чтобы у них была возможность по времени.

Андрей Рыблев является донором крови уже несколько лет. Сейчас он решил сдать костный мозг.

– Считаю, что это необходимость, с меня не убудет. Очень важно помочь людям, – говорит донор.

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