Алтайский эксперт рассказал, чем лечат COVID-19 дома

В состав лекарственных препаратов обязательно входит противовирусный препарат Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Многие пациенты проходят лечение дома. О том, какие препараты им назначают, рассказал Валерий Шевченко, главный инфекционист региона.

По словам эксперта, сейчас лекарства, которые используют для лечения коронавируса в амбулаторных условиях, назначают строго в соответствии с актуальной версией временных клинических рекомендаций. Необходимые препараты, выписываемые пациентам, есть в этом перечне. Все они эффективны и безопасны для применения.

– В состав лекарственных препаратов обязательно входит противовирусный препарат. Второй – препарат, который позволяет влиять на качество жизни, улучшать самочувствие пациента. В данном случае это жаропонижающее – парацетамол. Третий препарат при наличии определенных показаний – пероральные антикоагулянты. Они предотвращают осложнения новой коронавирусной инфекции в виде образования тромбов и вовлечения в патологический процесс жизненно важных органов, – пояснил Валерий Шевченко.

В каждом случае набор лекарств для конкретного пациента выбирает лечащий врач. В частности, влияют степень болезни по выраженности клинических симптомов, сопутствующие диагнозы и тяжесть болезни.

Кроме того, при возникновении осложнений в виде бактериальных инфекций, например, бронхита, могут назначить и антибактериальные препараты.

– Их выбор, в том числе, определяется рядом показаний, известных доктору. Здесь также учитывается анамнез пациента – его предыдущая история приема лекарств, индивидуальная переносимость антибактериальных препаратов, а также степень выраженности паталогического процесса, – подчеркнул эксперт.

Напомним, в 2020-м и 2021-м пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае отмечался в середине ноября, однако в этот раз его прогнозируют раньше. Особенность 2022 года в том, что циркулирует штамм вируса «омикрон». Он характеризуется более высокой заразностью, а потому распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы.

Сейчас число заболевших отражается на работе амбулаторного звена здравоохранения региона, растет количество обращений в поликлиники.

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