Компания «Эвалар» выпустила первый маркированный БАД

Компания «Эвалар» уже выпустила первую партию продукции по новым правилам. Фото: Евгений Андреев

Требования обязательной маркировки биологически активных добавок вступят в силу весной 2023 года. Флагман российского рынка БАД — компания «Эвалар» уже выпустила первую партию продукции по новым правилам.

Посмотреть, как проходит эксперимент по нанесению маркировки, и обсудить готовность к ней рынка, на производственную площадку в Бийск прибыли Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации, Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства Алтайского края, Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий, представители Союза производителей БАД к пище, регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, а также производители и технологические партнеры.

Перед совещанием прошла экскурсия по предприятию. Участники встречи смогли увидеть не только процесс создания лекарственных препараторов и БАД, но и нанесения на готовую продукцию данных идентификации. Происходит это на фазе упаковки.

Вот по конвейеру идут пачки с блистерами. По пути к упаковщику они проходят через специальный узел маркировки. Код наносят настолько быстро, что упаковка совсем не задерживается в узле маркировки, и в коробку попадает с той же скоростью, как если бы и вовсе никаких дополнительных манипуляций с ней не было.

Набор цифр и кодов уникален для каждой упаковки. Все препараты, идентифицированы, а информация о них заносится в единую систему «Честный знак». Благодаря этому можно отследить весь путь упаковки — от производителя до конечного покупателя. Считывание информации об этой конкретной пачке происходит на каждом этапе движения — у дистрибьютора, оптовика, в аптеке. Пока БАД лишь готовятся войти в систему обязательной маркировки товара, но вскоре эти требования станут обязательными. Основная цель - не допустить на рынок контрафактную продукцию.

Фото: Сергей Кулыгин

Такие требования обязательной маркировки действуют уже в 14 отраслях. Эксперты прогнозируют лишь расширение этого списка. Для БАД такие требования вступят в силу с 1 марта 2023 года.

– Сегодня мы наблюдаем качественный рост рынка БАД, в том числе за счет развития новых каналов продаж. Маркировка может стать важным инструментом обеспечения прозрачности рынка, а также контроля качества и безопасности продукции – от аптечной полки до маркетплейсов. Очень важно, чтобы она эффективно сработала во всех каналах. - Мы успешно провели эксперимент по нанесению маркировки на нескольких наших продуктах, теперь нам важно масштабировать этот опыт с учетом разнообразия выпускаемых форм, адаптировав технологии производства. Мы являемся лидером рынка, который обладает несколькими десятками производственных линий, поэтому внесли свои предложения для стабильного входа отрасли в маркировку, а также формирования благоприятных и равных условий для операторов рынка БАД, – Наталия Прокопьева, председатель Совета директоров «Эвалар».

Вопросы состоянии российского рынка БАД, технологические особенности предприятий, занимающихся выпуском данной продукции, а также о меры господдержки бизнеса и стали основными темами совещания, проведенного на площадке «Эвалар». Сегодня перед производителями встает несколько вопросов. Среди них — можно ли будет получить заемные средства на приобретение дорогостоящего оборудования для маркировки и не возникнет ли трудностей с этим оборудованием вообще, ведь большинство его производителей — иностранные компании.

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ, заявил, что для комфортной подготовки к маркировке предприятиям нужно начать работу по оснащению уже сейчас. При этом государство в стороне не останется.

– Так же, как и для производителей воды и молока, для товарной группы БАД мы планируем предоставлять из Фонда развития промышленности льготные займы на оснащение оборудованием для маркировки, размером до 50 млн рублей под 1 процент на два года. Соответствующие изменения в Стандарт Фонда будут внесены после принятия правил маркировки БАД. Кроме того, Минпромторг согласовал с Минфином возможность использования возвращенных средств по программе «Маркировка фармы» на другие задачи по маркировке, - рассказал замминистра. - При этом заключать контракты на поставку оборудования и начать подготовку мы настоятельно рекомендуем уже сейчас.

Фото: Сергей Кулыгин

Технологическая возможность для этого есть. Более того, у отечественных производителей рынка БАД даже нет необходимости самостоятельно искать поставщиков оборудования. Можно просто обратиться в Центр развития перспективных технологий — это оператор национальной системы маркировки. Здесь заявляют о наличии готовых технических решений.

– ЦРПТ сформированы запасы оборудования. В Подмосковье был открыт склад, на котором хранится более 9700 единиц техники, комплектующих и расходных материалов для маркировки. Это аппликаторы, принтеры, камеры технического зрения, печатающие головки, картриджи,- рассказал Реваз Юсупов, заместитель генерального директора Центра. - Эти запасы рассчитаны не менее чем на полгода и постоянно пополняются. Поэтому никаких проблем с оборудованием на рынке нет и не прогнозируется. С учетом текущих сроков закупки и поставки оборудования мы видим все возможности для всех участников рынка подготовиться к внедрению маркировки до завершения эксперимента, отладить и протестировать процессы. Но важно не откладывать, а начинать сейчас.

Иностранные поставщики оборудования не намерены терять российский рынок. О своей готовности продолжить работу в России заявили в Antares Vision - это итальянский производитель систем электронного зрения, автоматического контроля и защиты качества продукции.

В настоящее время рынок БАД готов к переходу на обязательную маркировку своей продукции. В Минпромторге уверены, что если у кого-то из участников рынка еще остаются сомнения в необходимости этого, в ближайшее время они разрешатся. Практика других отраслей показывает, что положительные изменения отмечают и потребители, уверенные в качестве приобретаемой продукции, и производители, с рынка которых уходит контрафакт и недобросовестные конкуренты, и государство, которое получает налоговые отчисления ввиду прозрачности экономических процессов.

Александр Лукьянов, заместитель председателя правительства региона, отметил что Алтайский край является лидером по производству биологически активных добавок в России.

– Условия позволяют нам учесть интересы бизнеса, участвуя в проектно-экспертных и рабочих группах, созданных на площадке ЦРПТ, для обеспечения 100-процентной готовности участников оборота к выполнению поставленных задач к 28 февраля 2023 года, – заявил Александр Лукьянов.

Участники совещания определили ключевые направления дальнейшей работы, обсудили промежуточные цели в отношении маркировки биологически активных добавок и способы их достижения, а также механизмы поддержки отрасли со стороны государства и бизнеса.