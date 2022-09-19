«Парящие» небоскребы и скоростные лифты: как будет застраиваться берег Оби в Барнауле

ЖК на пл. Баварина, 8. Фото: "ВиСКью"

Будущий жилой комплекс на берегу Оби станет первым в истории Сибири настоящим небоскребом в 44 этажа. Ничего подобного – как по высоте, так и по техническому оснащению – ранее в регионе не строили. В этой связи Барнаул станет новатором, способным привлечь внимание инвесторов. А главное, столь необычное с архитектурной точки зрения здание будет ярким акцентом, визитной карточкой интересного для посещения города.

Руководитель компании "Селф" Нодар Шония рассказал изданию "Толк" о секретах нового жилого комплекса, а также о том, какую научную базу застройщик собрал под небывалые строительные масштабы.

Две башни

– Мы долго работали над концепцией застройки территории речного вокзала. Перед принятием окончательного решения проанализировали ранее разработанные эскизы, провели маркетинговое исследование (чтобы понять, чего же хотят сами люди), изучили рельеф и грунт. В итоге вместе с архитекторами пришли к выводу, что на берегу Оби нужно построить не приземленные, а почти парящие здания. Они не должны визуально давить на город и закрывать вид на него со стороны Оби. Так мы пришли к концепции двух башен, соединенных стилобатом.

Что касается высоты, то проектировщики опирались на возможности грунта и градостроительные нормы. Для зданий до 150 метров и выше существуют свои требования. И чем больше небоскреб, тем больше они усложняются. Мы выбрали средний вариант, который оправдан не столько с точки зрения экономики проекта, сколько с позиции безопасности и комфорта будущих жильцов.

Вдобавок разработчики "усадили" башни так, чтобы под определенным углом зрения они сливались в один небоскреб. Это будет хорошо видно на въезде в город со стороны Нового моста. В итоге, у нас получился проект уникального и интересного с точки зрения реализации инвестиций объект.

Нодар Шония Фото: Виталий БАРАБАШ

Выдержит ли грунт 44 этажа

- Расчет фундаментов осуществляет питерский институт "Геореконструкция". Именно эта организация работала над проектом основания для самого высокого небоскреба в Европе – "Лахта-центра" (высотой более 300 метров. – Прим. ред.) в Санкт-Петербурге. В отличие от ЖК на месте речного вокзала, он был возведен в болотистой местности и благополучно стоит до сих пор.

На берегу Оби в Барнауле специалисты провели геологические изыскания на глубине почти 100 метров и дошли до несущего слоя. Чтобы отобрать пробы грунта, мы пробурили 98 скважин, а образцы отправляли в спецлабораторию в Москве.

Ветровая нагрузка

– Вместе со специалистами ЦНИИП при Минстрое России была построена цифровая аэродинамическая модель ветрового воздействия. Они учли особенности местности: расположенную рядом гору ВДНХ, мост, высотные строение и многое другое. Данные для проектирования получены с датчиков, которые были установлены в этой части города, специально для нашего объекта. Только представьте: мониторинг проходил в течение нескольких месяцев!

Это было нужно в первую очередь для проектирования фасадных решений и проработки мер против… скажем так, "качки", то есть обеспечения динамической комфортности жильцов верхних этажей. Для этого специалисты "проиграли" на ней, по меньшей мере, 24 различных сценариев такой ветровой нагрузки.

Вдобавок на ней также было проверено предположение о том, что здание нарушит циркуляцию воздушных потоков от реки к городу. Домыслы некоторых барнаульских экспертов не подтвердились – угрозы нарушения воздухообмена нет. Это научно обоснованный и задокументированный факт. Вся эта информация копится и у нас, и у наших проектировщиков и изыскателей.

ЖК на пл. Баварина, 8. Фото: "ВиСКью"

Для проведения исследований мы за свой счет установили на участке метеорологическую и сейсмическую станции. Благодаря этому оборудованию наши и московские ученые получили возможность детально изучить этот район. Подчеркну: все это – уникальные для Барнаула исследования, которых никто до этого не делал. И в этом их главная ценность не только для нас, но и для всего города. Ведь в дальнейшем полученные данные смогут использовать как ученые, так и проектировщики для разработки строительных проектов.

Чтобы здание не качало

– Если говорить максимально простым языком, то функцию гасителя динамики возьмут на себя "пружины". Это оснащенные амортизирующими конструкциями технический (аутригерный)этаж. Похожие технологии используются в Японии, где небоскребы выше и сейсмическая активность больше.

К тому же, в основании высотных зданий будет устроено почти 500 буронабивных свай длиной 43 метра. Всего же глубина основания составит 53 метра (это почти 18 этажей вниз).

Внешние и внутренние стены, а также лифтовые шахты многофункционального комплекса возведут из монолита. Эти ребра жесткости сформируют крепкий каркас здания. Их укрепят металлические конструкции техэтажей, о которых мы уже говорили.

Мы уверены, что здания будут безопасными, ведь в основу его конструктива лег мощный научно-исследовательский фундамент. Сейчас выводы изыскателей и проектировщиков дополнительно проверяют Главгосэкспертизой.

Пожарная безопасность

– Настоящий небоскреб стал новаторским проектом для Барнаула, тогда как в более крупных городах России и в мире уже давно возводят здания выше 300 метров. Вместе с их появлением стали развиваться и технологии пожаротушения. В частности, в нашем ЖК предусмотрены системы пожаротушения (вода будет закачиваться в резервуары для последующего распыления) и системы оповещения, две незадымляемые лестницы.

На крыше предусмотрена площадка для эвакуации людей вертолетом. При необходимости он может сесть на нее – конструкция здания рассчитана и на такие нагрузки. Однако отмечу, это не говорит о том, что наверху будет вертолетная площадка. Мы обеспечим лишь возможность эвакуации при ЧП.

О лифтах, электричестве и мусоре

– Лифты будут скоростными. Каждая блок-секция будет оборудована пятью пассажирскими и грузовыми лифтами. Время их ожидания не будет превышать 80 секунд. Это общепринятый норматив, который соблюдается во всех многоэтажках, и мы его придерживаемся.

Многофункциональный комплекс будет обеспечен дополнительным источником электроэнергии (I категория надёжности электроснабжения). Если выключат свет, он возьмет на себя все жизненно важные функции, а именно, работу системы пожаротушения, лифтов и отопления в зимнее время.

Для небоскребов уже давно продумана специальная система мусороудаления из мусоропроводов. Она обеспечивает беспрепятственную "транспортировку" пакетов с отходами до конечной точки.

Проход к Оби

– Я не раз уже говорил о том, что проход останется открытым хотя бы потому, что на первых этажах многофункционального комплекса разместятся арендаторы. Если взглянуть на эскизный проект, то видно, что все магазины, кафе и другие общественные помещения входом развернуты и к реке. Их арендаторы или собственники первыми будут против закрытия доступа для гуляющих по набережной.

Для общественного пространства в проект уже заложена удобная инфраструктура. В частности, та же подземная парковка. Она предназначена и для горожан. Для жильцов будет построен шестиэтажный и подземный паркинг.

Более того, помимо двух действующих проходов со стороны бизнес-центра "Парус" и уже существующей набережной, сюда можно будет пройти по действующей лестнице и через арку и через стилобат нового здания.

Мы планируем оборудовать сквозными проходами ряд коммерческих помещений нашего комплекса, чтобы люди могли спокойно проходить к набережной. Таким образом, сюда будет организовано пять удобных проходов.

Мы предусмотрели разное наполнение для помещений общего пользования. Здесь точно будет спортивный кластер (фитнес-центр, возможно, бассейн), магазины, кафе или рестораны. Из социальных объектов предусмотрены помещения под частный детский сад.

Ласточкино гнездо

– Я не знал, что под крышей бывшего речного вокзала ласточки свили гнездо. О птицах рассказали жители города. На объект к тому моменту уже завели технику, начались работы по демонтажу аварийного здания. Но как только мы узнали о ласточках, тут же остановили снос строения и не возобновляли его вплоть до момента вылета повзрослевших птенцов. Работы начались спустя почти два месяца. Со мной тогда связались горожане, общественники, чтобы поблагодарить за то, что мы сохранили семью пернатых.

Если честно, я не вижу здесь ничего из ряда вон выходящее. Думаю, любой бы поступил на моем месте также. Понятно, что для бизнесмена прибыль стоит едва ли не на первом месте. Несмотря на это, важно всегда оставаться человеком.