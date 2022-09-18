От любителей до профессионалов: каким теннисом выгоднее заниматься на Алтае

Большой теннис в Барнауле. Фото: Сергей Кулыгин

Большой теннис набирает популярность в Алтайском крае и Барнауле в частности. Так, например, недавно завершивший профессиональную карьеру футболиста воспитанник «Динамо» Евгений Щербаков уже давно занимается этим видом спорта и даже намерен получить тренерские «корочки».

«Комсомолка» узнала о том, как в целом чувствует себя один из самых элитарных видов спорта в далекой сибирской глубинке и каковы его перспективы.

Могут себе позволить

- В наши дни большой теннис уже достаточно демократичный вид спорта. Сейчас особенно на большом подъеме любительский теннис. Причем не только в Алтайском крае, но и в целом по стране. К примеру, два раза в год проходит чемпионат России по любителям, - говорит президент федерации большого тенниса Алтайского края Евгений Кузнецов.

Данные соревнования проходят в Турции, и лига может себе позволить полностью арендовать отель, на территории которого располагаются 62 корта - на протяжении двух недель участники выясняют кто из них сильнейший.

- Барнаульцы ездят туда массово: по 6-7 человек. Если брать Сибирь, то это десятки человек. Только из Новосибирска 50-60 человек ездят. А общее количество участников турнира – около 300-350, - продолжает Евгений Викторович.

Нужен профессиональный подход

С профессиональными спортсменами немного сложнее. Да, рост есть, результаты тоже, но пока они достаточно скромные.

– Но нам есть над чем работать. Для того чтобы в крае был профессиональный теннис, нужен профессиональный подход, – объясняет собеседник. – Для этого требуется стационарное сертифицированное место – корт, оборудованный по всем стандартам и имеющий допуск для проведения официальных турниров. У нас в крае нет ни одной такой площадки.

Хотя какой-то глобальной проблемы именно с кортами в целом нет: для зимнего времени есть две крытые площадки, летних и того больше, плюс в молодых микрорайонах при комплексной застройке теннисные площадки оборудуют прямо на школьных стадионах. Однако специалистов, которые будут на них тренировать, по большому счету, нет.

– Тех, что работают, довольно сложно просить провести открытые уроки. Дело в том, что это не оплачивается. Это общественная работа, дополнительная нагрузка. Поэтому мало кто соглашается, - говорит Кузнецов.

Впрочем, нехватки кадров, по крайней мере, в Барнауле, точно нет. Есть и энтузиасты, которые готовы не только передавать свои знания другим, но и сами не стоят на месте и стараются совершенствоваться.

- В спортивном клубе «Чемпион», как минимум раз в квартал проводят, семинары для тренеров, практические занятия. Они привозят специалистов из других городов: Томска, Новосибирска, Москвы… Причем семинары проводят бесплатно, - добавляет президент федерации.

Именно благодаря этим специалистам, на сегодняшний день в Барнауле среди ребятишек в возрасте от 7 до 12 лет есть порядка 15-17 теннисистов, которые вполне могут заиграть на профессиональном уровне. Впрочем, как уже ранее говорилось, теннис – этот тот вид спорта, которому возраст неподвластен и заниматься им могут все.

Справка

Спортивный центр «Эланс» (переулок Геблера, 33Б). Школа большого тенниса. Занятия с тренером – 800 рублей, аренда корта – 800 рублей.

Телефон для справок:

8 (3852) 35 69 73

8 929 346 26 09

Спортивный клуб «Чемпион» (улица Петра Сухова, 1Г). Аренда корта от 1200 рублей.

Телефон для справок:

8 (3852) 60-64-60

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