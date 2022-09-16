Смотрим на перспективу

Энергетики заверили, что все объекты, которые находятся в управлении компании, готовы к старту очередного отопительного сезона Фото: Олег УКЛАДОВ

Только в подготовку к отопительному сезону 2022 - 2023 годов СГК вложила 4,3 млрд рублей, что на 13% больше по сравнению с 2021 годом. Более половины инвестиций затрачено на барнаульский энергокомплекс. Об этом руководители компании рассказали горожанам на встрече, которая состоялась 14 сентября в Молодежном театре Алтая, а также транслировалась на официальных страницах в социальных сетях «Сибирской генерирующей компании».

Превышает нормативы

Энергетики заверили, что все объекты, которые находятся в управлении компании, готовы к старту очередного отопительного сезона. Запуск тепла в дома и социальные объекты они могут начать уже в ближайшее время. Подготовительный этап, как подчеркнул директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов, не ограничивается летним периодом, а идет круглогодично, что позволяет повысить бесперебойную и безаварийную теплоподачу.

Директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов Фото: Олег УКЛАДОВ

«Все подготовительные и ремонтные работы на объектах СГК шли в соответствии с установленным графиком. Могу с уверенностью сказать жителям не только Барнаула, но и Бийска, Рубцовска, где за теплоснабжение отвечает наша компания, что тепло в дома поступит своевременно», - отметил Лузанов.

Также он подчеркнул, что у компании нет проблем с запасом топлива. Например, в Барнауле он даже многократно превышает нормативные показатели. Так, на ТЭЦ-3 заготовлено 257,5 тысячи тонн угля. Это почти в три раза больше требуемого стандарта. На ТЭЦ-2 - 95,9 тысячи тонн.

Говоря о готовности тепловых сетей, руководство компании подчеркнуло, что готовы на 100%. Все они прошли гидравлические испытания. Этим летом, отмечают руководители предприятия, выявили 677 порывов, что значительно больше, чем в предыдущие годы, но данные показатели связаны не только с износом энергокомплекса, но и в первую очередь с повышением качества испытаний, что позволяет определить слабые места до начала отопительного сезона.

Открыты для диалога

Алтайский филиал уже принимает заявки к подключению от социальных учреждений: детских садов, школ, больниц. Но для досрочного запуска тепла в жилые дома, напомнил директор барнаульского отделения СГК Александр Гросс, МКД необходимо иметь техническую возможность и акт готовности к подключению, а также согласие большинства собственников жилья для подачи тепла, получив подписи на очном или заочном общедомовом собрании.

Директор барнаульского отделения СГК Александр Гросс Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники встречи, жители города, поинтересовались, насколько может вырасти тариф на тепловую энергию, с учетом сложившейся межполитичекой обстановки. Игорь Лузанов пояснил, что, несмотря на сложности, которые не обошли стороной и СГК, в том числе в плане удорожания оборудования и материалов, цена на тепло будет регулироваться согласно российскому законодательству, то есть перерасчет будет происходить с учетом индексации. Пока предположить, насколько вырастет стоимость услуг, представители «Сибирской генерирующей компании» затрудняются, но заверяют, что за счет модернизации, оптимизации производственного процесса она останется на доступном уровне для потребителей.

Говоря о планах на будущий год, руководство компании отмечает, что более подробно о них расскажут горожанам на следующей встрече. Как подчеркнул Игорь Лузанов, они, однозначно, есть, и достаточно масштабные.

СГК Фото: Олег УКЛАДОВ

Представители компании подчеркнули, что открыты для диалога с потребителями энергоресурсов. Готовы корректировать планы с учетом пожеланий горожан, тех муниципалитетов, за теплоснабжение которых взяли ответственность. Свои пожелания они могут оставлять на официальных страницах «Сибирской генерирующей компании» в социальных сетях. Более подробную информацию о проделанной работе, планах и перспективах можно узнать, пройдя по ссылке.

Цифра

В 2022 году «Сибирская генерирующая компания» отремонтирует, заменит и модернизирует в Барнауле 27,1 км тепловых сетей. Инвестиции составят 2,73 млрд рублей.

Анна Камалова