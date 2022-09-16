Уникальные фото и видео снежных барсов показали алтайские ученые

В объективы попали 7 снежных барсов Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

На Алтае закончилась юбилейная XV Добровольческая экспедиция «По следам снежного барса». Ее участники показали фото и видео редких зверей, которые попали в объективы фотоловушек.

Полевые работы по мониторингу снежного барса проходили на хребте Чихачева в Кош-Агачском районе Республики Алтай со 2 по 11 сентября 2022 года. В экспедиции приняли участие сотрудники Алтайского биосферного заповедника и добровольцы. Всего они проверили сеть фотоловушек (44 камеры в 20-ти локациях), установленную в начале сезона во время предыдущей поездки на хребет Чихачёва. В объективы попали 7 снежных барсов.

К сожалению, не удалось увидеть старейших барсов - Хоргая и Гуты. Последняя раз Хоргая вдели в регионе почти год назад в средней части западного макросклона хребта Чихачёва.

– Вообще, последний раз Хоргай отметился на тувинской стороне хребта Чихачева 21 марта 2022 года. Жив он или нет, окончательно станет ясно уже через несколько дней, когда свои фотоловушки проверят на тувинской стороне хребта Чихачева наши коллеги из заповедника «Убсунурская Котловина», – рассказал Сергей Спицын, старший научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника

Самку по кличке Гута не встречали уже второй год. Возможно, она находится на монгольской территории.

Участки экспедиции встретили и других животных – несколько небольших групп сибирских горных козлов и одиночных особей в южной части хребта Чихачева. Самая большая группа - 23 особи. Также видели два стада аргали в 24 и 40 особей. Их общая численность в этой части хребта в летний период составляла не более 70 - 80.

Кроме того, на хребте стали чаще встречать медведей на разных локациях. Прошлым летом впервые за всю историю наблюдений на хребте Чихачёва в Республике Алтай была одна регистрация бурого медведя.

Также во многих местах в объективы попал азиатский барсук, кабан и косуля.

Старший научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника отметил, что несмотря большое количество зарегистрированных барсов радоваться особо нечему, ведь только одна особь держалась на участке мониторинга постоянно.

Барс Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

- Причина - низкая емкость угодий из-за слабой кормовой базы. Увеличилось количество видов - пищевых конкурентов снежного барса. К традиционным нахлебникам (волки, росомахи и лисы) добавились ещё и медведи, - подчеркнули в заповеднике.

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