В Алтайском крае мужчина добился компенсации за маленькое окно в камере изолятора

Решение суда еще не вступило в силу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мужчина добился компенсации за нарушение условий содержания под стражей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Мужчина обратился в суд и пожаловался на ненадлежащие условия в изоляторе временного содержания. Он утверждал, что с 10 сентября 2020 года по 1 марта 2022 года в камере не было зоны приватности. По его словам, камера не соответствовали нормам площади на одного человека, окно было уменьшенного размера, отсутствовала принудительная вентиляция, мебель также была в плохом состоянии.

Во время рассмотрения дела суд установил, что размеры окон камеры не соответствовали требованиям, предъявляемым законодательством РФ. Другие доводы мужчины подтверждения не нашли.

- Суд взыскал с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет казны РФ компенсацию за нарушение условий содержания под стражей в размере 5 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Решение суда еще не вступило в свою законную силу.

Ранее мы рассказывали о том, что двое осужденных из Солтонского района Алтайского края настолько не хотели заниматься обязательными работами, что предпочли сесть в колонию. Мужчины сказали, что их не устраивает место работы, график, условия, а кроме того, у них есть конфликты с работодателями. Помимо этого, они не могли прийти на работу, так как отмечали день рождения сожительницы.

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