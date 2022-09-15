На Алтае у женщины арестовали квартиру из-за долга по алиментам

Горе-мать побоялась остаться на улице Фото: Анна СЕМИНА

Достаточно редкий для Алтайского края случай, когда в списке злостных алиментщиков попадают женщины, но при этом они точно также как и мужчины до последнего не хотят выделять средства на содержание собственных детей. Доходит до того, что они оказываются под угрозой лишиться самого дорогого, что у них есть – машин, мотоциклов, катеров или даже жилья.

С вещами на выход

Один такой случай произошел в Славгороде. Местная жительница не спешила выполнять возложенную на нее государством обязанность по содержанию несовершеннолетнего ребенка.

– Она игнорировала требования исполнительного документа, в результате чего образовалась внушительная задолженность – почти 100 тысяч рублей, - рассказывают в главном управлении ФССП России по Алтайскому краю.

В качестве принудительной меры судебный пристав-исполнитель принял решение арестовать недвижимость должницы. Он составил акт описи ареста на принадлежащую ей благоустроенную квартиру.

Испугавшись того, что жилье пойдет с молотка, а вырученные средства отберут в счет погашения долга по алиментам, горе-мать сразу же нашла всю сумму и полностью рассчиталась с собственным ребенком.

Тюрьма испугала

Но не всегда все заканчивается так быстро и гладко. Житель Барнаула должен был выплачивать на содержание собственной 10-летней дочери половину величины прожиточного минимума для детей в Алтайском крае. К слову, это чуть больше шести тысяч рублей, что и так достаточно мало. Но и их мужчина не спешил выкладывать из карманов.

– Выплату алиментов он производил несвоевременно и не в полном объеме. Его долг постоянно возрастал. В результате судебные приставы привлекли мужчину к административной ответственности, - рассказывают в пресс-службе службы судебных приставов.

Ему назначили 20 часов обязательных работ, но лучше от этого поведение горе-отца не стало. Платить дочери он не начал. В итоге на него завели уголовное дело. И вот тут его осенило, что может последовать реальное заключение, чего ему бы очень не хотелось. В итоге должник пошел на мировую с бывшей женой и полностью отдал ребенку все, что должен был отдать давно.

– Исполнительное производство было окончено, - добавляют в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае судебные приставы за год собрали долгов на 9 млрд рублей

Судебные приставы Алтайского края подвели итоги работы в 2021 году. Им удалось взыскать с должников больше девяти миллиардов рублей и внедрить ряд ключевых поправок в законодательство (подробнее)