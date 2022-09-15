В Роспотребнадзоре рассказали, где больше всего зараженных COVID-19 на Алтае

Всего за время пандемии в Республике Алтай выявили 38 785 заболевших коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом продолжает расти не только в Алтайском крае, но и в соседней Республике Алтай. О том, где больше всего зараженных, рассказали в управлении Роспотребнадзора по региону.

Коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, в Республике Алтай составил 0,5. Власти усилили санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу. Людей с заболеваниями и опасных грузов не выявили.

Всего за время пандемии в Республике Алтай выявили – 38785 заболевших коронавирусом. В том числе: 11590 – в Горно-Алтайске, 6476 – в Майминском районе, 4082– в Кош-Агачском районе, 2879 – в Онгудайском районе, 2653 – в Усть-Коксинском районе, 2416 – в Усть-Канском районе, 2366 – в Шебалинском районе, 2039 – в Улаганском районе, 1739 – в Чемальском районе, 1395 – в Турочакском районе, 1150 – в Чойском районе.

Сейчас под медицинским наблюдением находится 174 человека.

– Сотрудники Роспотребнадзора по Республике Алтай продолжают в ежедневном режиме контролировать соблюдение мер профилактики коронавируса в организациях и предприятиях региона. С начала года проведена инспекция в 2583 объектах, – подчеркнули в ведомстве.

В регионе продолжается вакцинация против коронавируса. По данным на 14 сентября, в Республике Алтай вакцинированы двумя компонентами вакцин в течение 6 месяцев 34736 человек - 15,7%. Ниже среднереспубликанского показателя охват вакцинацией в: Кош-Агачском (7,6%), в Чойском (11,7%), Онгудайском (12,6 %), Усть-Коксинском районах (13,1%), Горно-Алтайске (14,9%) и Усть-Канском районе (14,6 %).

По информации специалистов, все заболевшие либо были не привиты, либо прошли вакцинацию более полугода назад.

– В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых геновариантов штамма «омикрон», сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств. Сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода, – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, пик новой волны коронавируса в Алтайском крае ожидают уже в ближайшее время. Особенность 2022 года в том, что циркулирует штамм вируса «омикрон». Он характеризуется более высокой заразностью, а потому распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы.

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