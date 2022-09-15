Воздух прогреется до +30 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро в Алтайском крае заметно потеплеет – в регион придет жара под 30 градусов и начнется настоящее бабье лето. Рассказываем, когда именно это произойдет и как долго продержится такая погода.

По словам Людмилы Сырых, начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, причина потепления в том, что с 14 по 21 сентября районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. В регионе начинается полноценное бабье лето: установится спокойная погода преимущественно без осадков. С каждым днем температура воздуха будет постепенно повышать на 1-2 градуса.

В ближайшие дни: 15,16 и 17 сентября в ночные часы в регионе будет свежо. Температура воздуха составит 0…+5 градусов, местами в предгорьях даже прогнозируют заморозки до -5 градусов. Днем будет +12…+19 градусов.

– С каждым днем будет становиться теплее и уже 21 сентября в Алтайском крае ночью ожидается до +6…+11 градусов, местами в предгорьях до +1 градуса. Днем же столбики термометров покажут +22…+28 градусов, – сказала Людмила Сырых.

По словам синоптика, скорее всего, с 22 сентября в Алтайском каре температура воздуха пойдет вниз. Затем с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода.

Важно!

В региональном управлении МЧС напоминают, что во время ночных заморозков многие будут использовать печки и обогреватели. Важно не забывать соблюдать правила пожарной безопасности:

- не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы,

- не допускать перекала печи,

- не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами,

- не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов,

В случае пожара следует звонить по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.

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