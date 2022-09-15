Воздух прогреется до +30 градусов
Фото: Олег УКЛАДОВ
Совсем скоро в Алтайском крае заметно потеплеет – в регион придет жара под 30 градусов и начнется настоящее бабье лето. Рассказываем, когда именно это произойдет и как долго продержится такая погода.
По словам Людмилы Сырых, начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, причина потепления в том, что с 14 по 21 сентября районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. В регионе начинается полноценное бабье лето: установится спокойная погода преимущественно без осадков. С каждым днем температура воздуха будет постепенно повышать на 1-2 градуса.
В ближайшие дни: 15,16 и 17 сентября в ночные часы в регионе будет свежо. Температура воздуха составит 0…+5 градусов, местами в предгорьях даже прогнозируют заморозки до -5 градусов. Днем будет +12…+19 градусов.
– С каждым днем будет становиться теплее и уже 21 сентября в Алтайском крае ночью ожидается до +6…+11 градусов, местами в предгорьях до +1 градуса. Днем же столбики термометров покажут +22…+28 градусов, – сказала Людмила Сырых.
По словам синоптика, скорее всего, с 22 сентября в Алтайском каре температура воздуха пойдет вниз. Затем с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода.
Важно!
В региональном управлении МЧС напоминают, что во время ночных заморозков многие будут использовать печки и обогреватели. Важно не забывать соблюдать правила пожарной безопасности:
- не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы,
- не допускать перекала печи,
- не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами,
- не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов,
В случае пожара следует звонить по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 112.
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