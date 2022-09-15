Масштабный фестиваль занимательного досуга «Человек играющий» пройдет в Барнауле

Подготовили более 50 интерактивов Фото: Олег УКЛАДОВ

17 сентября в ГМИЛИКе пройдет музейный фестиваль занимательного досуга «Человек играющий (Нomo ludens)». Рассказываем, что ждет гостей.

Фестиваль состоится с 12 до 18 часов. Организаторы отмечают, что интересно будет людям всех возрастов. Всего подготовили более 50 интерактивов на разных площадках в здании и на усадьбе музея. Форматы и темы разнообразны, в их числе знаменательные даты, среди которых 85-летие Алтайского края и тематический «Год культурного наследия народов России». В этом году к барнаульским участникам проекта присоединились партнеры музея из Бийска и Ребрихи.

– Игра в той или иной форме сопровождает человека всю его жизнь: обучает, развлекает, впечатляет, создает хороший фон для общения. Именно поэтому ГМИЛИКА предлагает воспользоваться игровой формой и занимательно, развлекая, ненавязчиво рассказать гостям о культурном наследии России, нашего региона, о музее и основных темах, представленных в нем, – отмечают организаторы.

Все желающие смогут принять участие в русском народном вечерочном хороводе и в танцевальной программе в стиле девятнадцатого века, узнать о светском времяпрепровождении благородных барнаульцев позапрошлого века и о традиционных играх алтайцев. Также есть возможность участвовать в командной театрализованной игре под руководством профессиональных артистов.

Любителей природы порадует экологическая площадка, где можно поиграть в настолки, стать участниками квестов на историко-экологической тропе, расположенной на зеленой музейной усадьбе. Кроме того, пройдет мастер-класс по сборке экоигрушки.

Бийчане привезут программу с настольными и подвижными играми народов мира, со сборкой макета исторического сооружения, с кукольным мини-спектаклем об истории своего города. Также в программе «Музейная игротека» и «Литературный игробум», площадки с мастер-классами и многое другое.

В здании и на усадьбе музея будут работать фотозоны, где можно будет сделать селфи.

– Приглашаем на фестиваль всех любителей интеллектуального, творческого, полезного досуга, семьи, компании друзей. Надеемся, что каждый найдет здесь что-то по душе, – подчеркнули в ГМИЛИКе.

Стоимость билета – всего 10 рублей, дошкольникам – бесплатно. Билеты можно купить в кассе музея перед началом программы или онлайн. Полную программу можно найти здесь.

Добавим, что впервые фестиваль провели в 2019 году к 30-летию ГМИЛИКА. Тогда он собрал около 1500 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле с танцами, спортивными праздниками и салютом отметили День города-2022

Также прошли гастрофестиваль и фестиваль национальных культур (подробнее)