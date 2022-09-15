Руководство БК «Барнаул» рассказало о задачах на сезон

БК "Барнаул" намерено повторить успех прошлого сезона Фото: Анна СЕМИНА

Баскетболисты «Барнаула» продолжают подготовку к новому сезону. На днях они провели на своей площадке очередной спарринг-матч с «Новосибирском», а в самое ближайшее время уже получат новую форму, которая будет краше прежней.

Подробнее обо всем этом и не только руководство команды рассказало во время предсезонной пресс-конференции. Она прошла в «Сибирской медиагруппе». Кстати, встреча с журналистами начались с подписания соглашения: с нового сезона «СМГ» становится генеральным информационным партнером клуба.

Подписание соглашения о сотрудничестве Фото: Анна СЕМИНА

Попасть в восьмерку - идеально

- Мы прекрасно понимаем и даем себе отчет в том, что этот год будет сложнее, чем предыдущий сезон. Предыдущий был дебютным в суперлиге. Какие-то вещи получились, какие-то нет… - говорит директор клуба БК «Барнаул» Виталий Мантлер. – В этом году мы решили поменять вектор развития. Будем уделять больше внимания молодым игрокам с алтайскими паспортами, молодым игрокам, которых мы можем подписать на 2-3 года или более лет для работы в долгую, ребят из других регионов. Соответственно, каких-то высоких результатов в этом году мы, наверное, не ждем. В первую очередь мы ждем профессионального роста от молодых игроков, а опытные должны им помогать.

По его словам, практически идеальным результатом для команды в этом сезон будет попадание в восьмерку. Все достаточно объективно и нет нескромной амбициозности, что даже к лучшему. И директор, и новый главный тренер команды Олег Тен прекрасно понимают: состав сильно изменился, состав участников чемпионата тоже и на первых порах все будут притираться друг другу, так что загадывать что-то слишком рано.

– Если сохранить те позиции, которые у нас были в прошлом сезоне (10 место, - прим. ред.) – это тоже был бы крайне удовлетворительный результат. Но даже если этого не получится – никакой трагедии мы из этого не делаем. Важен рост и развитие, - добавляет Мантлер.

Сложный график

Буквально накануне в Барнауле состоялась контрольная игра с «Новосибирском», которая дала очередную пищу для размышления.

- Хотя мы и понимали, что уровень мастерства соперника превосходит, но то желание и самоотдача, с которой играли наши ребята – я лично им аплодировал, - говорит директор клуба. – Я был очень доволен.

А вот Олег Тен никакой глобальной проблемы в построении новой команды не увидел. По его личному мнению, гораздо проще заново отстраивать коллектив, чем исправлять чьи-то ошибки.

– Да, с одной стороны это сложно – строить все заново, без базы. Но перестраивать намного сложнее, - признается он. – У нас очень много талантливых молодых ребят. Очень важно как мы выстроим эту систему. Важна и наша работа, и работа игроков, их терпение, трудолюбие, самоотдача – все вместе это даст результат.

Олен Тен и Виталий Мантлер Фото: Анна СЕМИНА

Конечно, есть в подготовке некоторые нюансы, которые несколько осложняют подготовку. В частности, это время вечерних тренировок – с 20 до 22 часов, а это достаточно поздно, но другого варианта нет.

- В десять вечера они заканчивают тренировку, а им еще надо помыться и покушать, доехать до дома. При этом мы понимаем, что в течение двух часов после тренировки спортсмен нормально уснуть не может. А на следующий день тренировка в 11.30. Соответственно, надо утром пораньше встать чтобы подготовиться. Поэтому график получается достаточно сдвинутый, - говорит Виталий Мантлер.

Все попытки поменяться графиком с ВК «Университет» хотя бы в этом сезоне успехом не увенчались. Так что приходится жить в таком неудобном режиме, но ребята стараются держаться.

И друг и соперник

Кстати, все с тем же «Новосибирском», можно сказать, что сложились отличные дружеские отношения, несмотря на то, что это наши соперники.

- Я общался с главным тренером «Новосибирска» и мы договорились, что по максимуму мы изматываем соперника здесь, они – у себя, а потом приезжают уставшие соперники и мы их добиваем, - говорит Олег Тен. – Вообще, у них хороший состав, хороший тренер и это большой плюс, что мы находимся рядом – есть возможность проводить товарищеские игры, обмениваться информацией по ходу чемпионата, и мы будем это делать – будем обмениваться информацией по сопернику.

Никита Шурыгин - новый игрок команды Фото: Анна СЕМИНА

И именно в Новосибирске пройдет предсезонный турнир, так что и наши болельщики при желании смогут наладить мосты с соседями. Матчи состоятся с 21 по 23 сентября. «Барнаул» сыграет с хозяевами турнира, а также с командами «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ» из Ревды.

Цифры

В новом сезоне стоимость билетов на матчи БК «Барнаул» составит 200 рублей. Рассматривается вопрос о продаже абонементов.

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