«Выступать перед Сунгоркиным!? Я буквально впала в ступор!»

Владимир Сунгоркин в барнаульской редакции зимой 2018 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

14 сентября скоропостижно скончался главный редактор, генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Алтайские журналисты «КП» поделилась воспоминаниями о своем главном руководителе.

Заместитель редактора «Комсомольской правды» - Барнаул» Татьяна Застрожных :

- Владимира Николаевича я впервые увидела, когда была на стажировке в Москве. Это было около 15 лет назад. Я, тогда еще молодая журналистка, с трясущимися руками зашла на планерку. Главред сидел за столом с газетой в руке. Редколлегия обсуждала свежий номер, а Сунгоркин порой делал замечания – иногда с ехидством и усмешкой, но по делу. Куратор предложила мне на следующей планерке выступить «свежей головой» и тоже принять участие в обсуждении номера. Выступать пред Сунгоркиным!? Я буквально впала в ступор. Полдня я мучительно думала, что и как скажу, и готовилась к «подколкам» Владимира Николаевича. Но, к счастью для меня, выступление на планерке тогда сорвалось.

Владимир Сунгоркин (крайний слева) в барнаульской редакции зимой 2018 года. Фото: Олег УКЛАДОВ

А когда главред приезжал в барнаульскую редакцию зимой 2018 года, никакого страха и робости перед руководителем уже не было. Приятный, общительный, веселый… Он постоянно улыбался, делал комплименты. Мы пили чай за одним столом, беседовали о работе, зарплате, о планах и достижениях. Владимир Николаевич интересовался, чем живет и как развивается наша редакция, делился опытом. Было понятно, что человек болеет за свое дело…

Для сотрудников нашей редакции Сунгоркин – это человек-легенда, человек-эпоха. Ведь другого главреда мы и не знали…

Бывший редактор «Комсомольской правды» - Барнаул» Оксана Бассауэр:

- Казалось, что Сунгоркин будет вечно. По крайней мере, моя «Комсомолка» - 13 лет - была при нем. Помню, как дрожала, когда в 2006-м пошла первый раз к нему знакомиться, представляться в должности редактора «КП» - Барнаул». Мне тогда говорили, мол, суров, крут.

И вот захожу я в кабинет в назначенный час, а ему звонок на аппарат с гербом. Минут 15 он говорил с каким-то важным человеком. А потом положил трубку и говорит: «Ты извини, пожалуйста. Такие разговоры не откладывают. Кажется, ты неплохо освоилась уже в «Комсомолке» (а мы тогда активно отрабатывали тему гибели губернатора Михаила Евдокимова и суд по этому делу). Работай, девушка с интересной фамилией. У тебя получается. Если что, пиши мне на почту, чем могу, помогу».

Потом была стажировка в Москве две недели, я присутствовала на утренних планерках, училась у Владимира Николаевича видеть картину события объемно. На ежегодных семинарах на встречах с шефом обсуждали тонкости работы редакторов. Это всегда были яркие, умные, полезные встречи. Владимир Николаевич помнил наизусть цифры, факты по региональным предприятиям издания, что всегда поражало.

Яркий, харизматичный, умный, дальновидный руководитель. Таким запомню Владимира Николаевича Сунгоркина.

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