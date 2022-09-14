На Алтае туристам отказываются выдавать чеки за посещение популярных природных объектов

Алтай - один из самых популярных туристических регионов страны Фото: Анна СЕМИНА

Республика Алтай уже который год бьет рекорды по росту туристического потока, при этом вопросы к качеству оказания услуг все еще остаются открытыми. Многих приезжих возмущает тот факт, что платить приходится буквально на каждом шагу и порой складывается впечатление, что это просто чей-то произвол, однако зачастую все совершенно законно.

За качество оказываемых услуг в республике следят специалисты Роспотребнадзора. Совместно с представителями минприроды они проводят профилактические выезды, во время которых общаются с представителями турбизнеса, консультируют их о том, как правильно общаться с клиентами. Бывает, что по итогам этих выездов некоторые нарушения все же выясняются.

Не так давно состоялся выезд на популярный туристический маршрут по урочищу Чечкыш (Че-Чкыш), или как его еще называют «Долина горных духов». Специалисты ведомств повторно проинспектировали работу собственника земельного участка. Как оказалось, он брал с гостей плату за проход к урочищу, но при этом каких-либо документов, подтверждающих эту услугу, не выдавал.

– Экскурсионное обслуживание не ведется, безопасность туристов на маршруте не контролируется. Отмечено, что другого безопасного прохода к урочищу нет, - констатируют в Роспотребнадзоре.

Материалы по этому нарушению переданы в министерство природных ресурсов республики. Только они наделены полномочиями проводить какие-либо мероприятия в отношении недобросовестных собственников или арендаторов земель у подобных природных объектов.

– На сегодняшний день мы по согласованию с прокуратурой можем только возбуждать проверку, если есть угроза жизни или здоровью человека, - объясняет ответственный за взаимодействие со СМИ управления Роспотребнадзора по Республике Алтай Марина Бугреева. – Накануне старта туристического сезона прошло совещание, на котором было принято решение в целях профилактики проводить совместный с минприродой объезд туристических объектов и баз, во время которых проводятся беседы. Действительно, жалобы от туристов по урочищу Чечкыш поступают: там берут плату, но при этом никаких мероприятий не проводят, за безопасностью не следят. К сожалению, у Роспотребнадзора на сегодняшний день нет никаких полномочий, применять к ним какие-либо меры.

Кроме того, в этот же выезд отдельную работу провели с продавцами сувенирной продукции, которые располагаются тут же. После беседы они на месте устранили все недочеты.

– Подобных мест в Республике Алтай достаточно, но там следят за чистотой, выдают квитанции за посещение, а именно этот факт подтверждает, что человек стал потребителем услуги, а без него мы и не сможем доказать, что, допустим, услуги были, но некачественные, - говорит специалист Роспотребнадзора. – Мы и с туристами также работам, разъясняем им их права: если вам не выдают чек – требуйте! Это прямое доказательство, что вы воспользовались этой услугой. Иначе мы не сможем защитить ваши права.

Запишите телефончик

Если вы считаете, что получили некачественную услугу на территории Республики Алтай, то вы можете обратиться в общественную приемную Управления Роспотребнадзора в будние дни по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173, телефон для справок: 8 (38822) 6-43-84.

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