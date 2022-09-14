Воспитательная работа будет сильнее включена в образовательный процесс Фото: Герман Архаров

Для Алтайского края все еще остается актуальной проблема нехватки учителей. Подробнее о том, как ее решают, а также об изменениях в новом 2022-2023 учебном году, рассказала замминистра образования и науки региона Лариса Терновая.

По данным на сентябрь в школах региона не хватает 400 учителей. Вакантные должности временно закрыли благодаря совмещению и школьники получают знания в полном объеме.

– На фоне продолжающегося роста численности обучающихся кадровый дефицит наиболее ощутим в школах городской местности, где отмечается увеличение числа новых рабочих мест для учителей. При средней нагрузке на учителя по краю в 1,5 ставки (средняя нагрузка по Российской Федерации 1,4), средняя нагрузка на учителя в школах городской местности составляет 1,7 ставки, тогда как в сельской местности средняя нагрузка на учителя составляет 1,4 ставки, – сказала замминистра.

При этом часто в малокомплектных сельских школах, чтобы набрать нагрузку на одну ставку, учителю приходится вести несколько предметов.

Для решения проблемы дефицита кадров директора привлекают к работе студентов старших курсов педагогических направлений подготовки вуза. Кроме того, помогает программа «Земский учитель» и другие.

Также Лариса Терновая рассказала о наведениях в этом учебном году. Один из примеров – обновленные федеральные государственные образовательные стандарты, которые обеспечивают единство учебной и воспитательной деятельности.

– Сказать, что патриотическое воспитание осуществляется в рамках одного предмета, нельзя. Каждый урок любого учителя независимо от преподаваемого предмета несет воспитательную функцию, – пояснила чиновник.

Кроме того, в 2022 году Алтайский край вошел в число 35 регионов, принимающих участие во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства 2.0» – открытый конкурс минпросвещения и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. 280 школ региона войдут в проект с 1 сентября этого года, еще 100 школ – с 1 сентября 2023 года.

В новом учебном году воспитательная работа будет сильнее включена в ежедневный образовательный процесс.

– Нас ждет много серьезных качественных изменений: организация церемоний поднятия государственного флага Российской Федерации, исполнения гимна в школах, цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», привлечение в школы универсальных специалистов, одной из основных задач которых является реализация программ воспитательной работы - советников по воспитанию, – добавила Лариса Терновая.

Ранее мы писали, что в новом учебном году в школы Алтайского края пришло более 280 тысяч школьников. Из них около 30 тысяч первоклассников и 11 тысяч – это выпускники 11-х классов. В некоторых образовательных учреждениях из-за срыва сроков ремонта детей после торжественной линейки отправили на дистант.

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