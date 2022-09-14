Настоящая мужская работа

Андрей Еременко Фото: Олег УКЛАДОВ

Впервые за 12 лет в крае разбушевались крупные лесные пожары. Самые масштабные - в Угловском и Михайловском районах. Осложняла ситуацию сухая погода, шквалистый ветер и температура до +50°С. За смелость, проявленную при тушении лесных пожаров, и эффективную работу при их ликвидации сотрудники холдинга «Алтайлес» получили краевые награды «За честь и мужество».

10 секунд, и все бы полыхнуло…

Благодаря слаженной и эффективной работе удалось остановить огненную стихию, в том числе на подступах к лесным селам. На рубежах Лаптева Лога (Угловский район) оборону держали в том числе сотрудники ООО «Содружество» (Павловский район) в составе Андрея Еременко, мастера леса Клочковского лесохозяйственного участка, водителя пожарной машины Дмитрия Скопича и лесного пожарного Юрия Усольцева (оба - Рогозихинский лесохозяйственный участок). Забегая вперед, скажем, что все они вошли как раз в число награжденных медалями.

В канун профессионального праздника, Дня работников леса (18 сентября), мы встретились с ними и попросили поделиться подробностями их командировки в «горячую» точку. Все трое признались, что, несмотря на солидный стаж работы в лесной профессии, впервые участвовали в столь масштабном пожаре.

Когда они прибыли в Лаптев Лог, пожар бушевал уже два дня на подступах к нему. «Многие местные жители сидели на чемоданах с пожитками, кто-то погрузил вещи на тележки. Люди с надеждой смотрели на пожарных, потому что в случае захода огня в деревню они потеряли бы все», - вспоминает Дмитрий Скопичь.

Дмитрий Скопичь Фото: Олег УКЛАДОВ

Главная сложность заключалась в том, что стояла сухая погода, и в то же время дул штормовой ветер, который постоянно менял направление. «Из-за этого пожар несколько раз подходил к Лаптеву Логу. Вроде уже затушили все, и вдруг опять все раздувалось и разгоралось с новой силой», - продолжает Дмитрий Александрович.

В разговор вступает Андрей Еременко, которого назначили старшим пожарной команды. «Очень тяжело было работать, особенно на второй день, когда жара достигла 40 градусов при шквалистом непредсказуемом ветре. Огонь подходил на расстояние 50 метров до первых домов. А что такое 50 метров для лесного верхового пожара? 10 секунд, и все полыхнет. Но пустили встречный огонь и отстояли село», - поясняет он.

Меж двух огней

При таких обстоятельствах не обошлось, правда, и без ЧП. Один раз в дымовую завесу попала пожарная машина, пришлось спешно ее покинуть. «Водитель застрял на подъеме. Дым был такой, что в метре не было ничего видно. Его можно было просто щупать и ощущать руками», - продолжает Андрей Валерьевич. Вызвали подмогу и спасли автомобиль.

В другой раз на Юрии Усольцеве вспыхнула одежда, но тоже оперативно справились, и все обошлось без травм и ожогов.

Юрий Усольцев Фото: Олег УКЛАДОВ

И уже совсем критичная ситуация возникла, когда Андрею Еременко пришлось спасать неопытного молодого пожарного, оказавшегося в буквальном смысле между двух огней: фронтальной и встречной огненных стен. Только мужество и свое-временная помощь опытного Еременко (52 года, 23 года лесного стажа) позволили избежать трагедии и спасти человека…

В заключение беседы наши собеседники на вопрос, чувствуют ли они себя героями, в один голос запротестовали: «Нет! Это наша работа». Добавим от себя - настоящая мужская работа.

Пожароопасный сезон этого года в очередной раз показывает, что леса нельзя оставлять без охраны. Сосновые приобские и ленточные боры подвержены быстрому распространению огня, переходу низовых пожаров в верховые - самые опасные и непредсказуемые. Именно поэтому охрана лесов - приоритетное направление в работе холдинга «Алтайлес».

Справка

Во время пожароопасного сезона на вооружении пожарной службы предприятия находится 79 пожарно-наблюдательных вышек, 56 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, более 200 единиц техники (автомобилей, малых пожарных комплексов, тракторов и т. д.). На крупных лесных пожарах этого года работали порядка 150 сотрудников из 12 подразделений холдинга «Алтайлес». Всего же его силами и средствами было потушено более 300 пожаров на площади более семи тысяч гектаров.

Илья Петров