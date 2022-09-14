Стало известно, кто из звезд театра Вахтангова сыграет в спектакле «Война и мир» в Барнауле

Спектакли пройдут в декабре Фото: Олег УКЛАДОВ

14 сентября стартует продажа билетов на гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. В декабре на сцене алтайского театра драмы покажут спектакль в постановке Римаса Туминаса по роману Льва Толстого «Война и мир». Рассказываем, кто из звезд приедет в Барнаул и почему это событие не стоит пропускать.

Постановка режиссера Римаса Туминаса создана к 100-летнему юбилею Вахтанговского театра. Премьера с успехом прошла 8 ноября 2021 года в Москве и произвела настоящий фурор. В спектакле занята большая часть труппы. В Барнаул приедут такие звезды как Людмила Максакова, Евгений Князев, Ирина Купченко, Андрей Ильин, Ольга Тумайкина, Юлия Рутберг и другие артисты. Они воплотят на сцене образы хрестоматийных героев Льва Толстого.

– Спектакль уникален всем. Мировая классика «Война и мир», популяризация отечественной культуры сейчас еще более важная задача, чем всегда, – считает министр культуры региона. – Спектакль идет пять часов с антрактами, но те, кто его видел, говорят, что не думали о времени, а смотрели, не отрываясь, - сказала ранее министр культуры региона Елена Безрукова.

Напомним, впервые вахтанговцы побывали с гастролями в Барнауле в июне прошлого года. Оба театра появились почти одновременно – 101 год назад, осенью 1921 года. Благодаря этому между театрами-ровесниками началось сотрудничество и состоялись первые в истории обменные гастроли.

В прошлом году алтайские зрители увидели постановки Римаса Туминаса «Евгений Онегин» и «Царь Эдип». Билеты были распроданы за несколько суток. Сейчас есть возможность познакомиться с новой работой автора. По словам министра культуры региона, переговоры и решение организационных моментов были непростыми, но в итоге все получилось. Летом «Войну и мир» показали на родине Толстого в Ясной Поляне под открытым небом. В Барнаул спектакль приедет пропитанным атмосферой места, где был написан великий роман.

В Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина спектакль «Война и мир» покажут 3,4, 5 и 6 декабря. Стоимость билетов на спектакль - от 2,5 до 5 тысяч рублей, их можно купить в том числе и по Пушкинской карте.

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