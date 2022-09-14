Не только посмотрели, но и попробовали

Для того чтобы школьники питались сбалансированно, при подготовке меню учитывается множество различных факторов Фото: Герман Архаров

К новому учебному году в обеденном зале барнаульской гимназии№ 42 провели масштабный ремонт. Его выполнили по дизайн-проекту одной из родительниц. Оценить новый вид столовой и блюд, которыми кормят школьников, вызвались представители общественного контроля организации школьного питания.

На контроле

Общественники нагрянули в столовую, когда здесь заканчивалась подготовка к завтраку. Накрывающие разносили молочную пшенную кашу с маслом, бутерброды с сыром и какао с молоком.

Перед подачей еду проверила бракеражная комиссия. Она состоит из работников гимназии, столовой, медиков и родителей. Такую процедуру проводят каждый день, и качество питания еще не вызывало вопросов у экспертов.

В этот раз представители общественного контроля организации школьного питания также положительно оценили качество блюд, продегустировав их.

- Это не единичный выход, чтобы посмотреть, как все устроено, и поставить точку. Это в целом работа над темой детского питания. Здесь все приготовлено хорошо, - рассказал Борис Черниченко, представитель Общественной палаты Барнаула.

Только свежие продукты

В гимназию № 42, как и в другие 79 образовательных учреждений краевой столицы, продукты доставляет комбинат школьного питания «Глобус». Генеральный директор КШП Сергей Косых рассказал, что специалисты провели колоссальную работу, улучшили структуру поставки продуктов. Каждая школа получает их ежедневно, а в некоторые подвозят несколько раз за день.

- Нет никакой заморозки, в школы поступают свежие продукты, они соответствуют всем необходимым требованиям. Мы доработали весь ассортимент блюд, постарались учесть пожелания детей и родителей, найти баланс, - поделился Сергей Косых. - Питание учеников начальных и старших классов отличается, последним нужна более калорийная пища. Мы стараемся максимально разнообразить рацион, соблюдая все требования.

Полезно и вкусно

Для того чтобы школьники питались сбалансированно, при подготовке меню учитывается множество различных факторов.

- Меню разрабатывается с учетом основных принципов рационального качественного питания и требования норм. Учитывается энергетическая ценность для определенной возрастной категории школьников, количество белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ, - подчеркнула Татьяна Собина, главный специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по региону.

За качеством питания следят представители ведомства, которые осуществляют проверки с проведением лабораторных инструментальных исследований. В последнее время блюда становятся более разнообразными. Дети питаются с удовольствием, и не бывает такого, чтобы блюда оставались нетронутыми.

- Шеф-повар, прежде всего, заинтересован в том, чтобы дети хорошо поели. Мы готовим очень вкусно, - подчеркнула заведующая столовой гимназии Елена Степанова.

С ней согласна председатель совета школы Наталья Грохотова. Она отметила, что на собраниях родителям предлагают самим попробовать питание детей. Школьники бывают привередливы, однако повара смогли найти к ним подход.

Стильное место

Гости оценили не только питание, но и современный ремонт, который провели в обеденном зале. Его выполнили по дизайн-проекту одной из родительниц, а постеры, украшающие стены, придумали школьники.

Как рассказал директор гимназии № 42 Иван Гребенкин, работы были масштабными. В частности, демонтировали потолки, снесли перегородки и расширили пространство.

- Мы сделали столовую более комфортной и оформили ее так, чтобы детям было приятно завтракать и обедать, - поделился Иван Алексеевич.

Всего на обновление столовой из городского бюджета потратили около 1,5 млн рублей. Еще почти 600 тысяч направили на покупку мебели.

Цифры

Начальные классы есть в 84 школах Барнаула. Горячие завтраки или обеды бесплатно получают более 40 тысяч детей. На эти цели в 2022 году выделили почти 408 млн рублей.