Работы на мосту Фото: Виталий БАРАБАШ

Реконструкция путепроводов на Новом рынке по-прежнему в зоне особого внимания властей и населения. К завершению близится демонтаж старого моста, и полным ходом идет финальная стыковка тепловых сетей. Заказчики и исполнители строго придерживаются плана и заверяют, что главная ближайшая задача - пуск тепла к началу отопительного сезона - будет решена в срок.

Демонтаж близится к финалу

Продолжаются работы по устройству основания под опоры трехпролетного путепровода. Как сообщили в ДСУ № 4, идут земляные работы - устройство котлована. В ближайшее время начнутся работы по устройству шпунтового ограждения для него.

В плановом режиме ведется демонтаж восьмипролетного путепровода, который дорожники намерены закончить до конца сентября. По информации заместителя директора ДСУ-4 Дениса Попрядухина, объем выполнен на 90%. «Остаются только две опоры, находящиеся непосредственно в зоне железной дороги», - пояснил собеседник.

На самом деле остается самая сложная задача: приходится действовать между путями железной дороги, крупногабаритная техника туда не проходит, поэтому весь комплекс работ выполняется вручную. Кроме того, дело продвигается только в «технологические» окна, по ночам. «Разрабатываем совместный план действий с железной дорогой, как максимально ускориться в этом вопросе», - говорит Денис Попрядухин.

Скоро будет тепло

Что же касается решения главной тактической задачи на сегодняшний день - устройства и запуска теплосетей, - то здесь также процесс идет без сбоев.

Так, на трехпролетном путепроводе завершены работы по стыковке труб тепловой сети основных магистралей диаметром 1020, 720 и 630 мм. На текущей неделе будет произведен их плановый запуск.

На восьмипролетном путепроводе стыковка труб диаметром 1020 и 720 мм продолжается.

Комплекс работ по устройству тепловой сети, как и говорили ранее, будет завершен до начала отопительного сезона. «Все идет по графику. Как было ранее обещано, до 15 сентября работы по тепловым сетям планируется завершить и их запустить», - уверен Денис Попрядухин.

Дорожная ситуация - под контролем

Ранее высказывались опасения, что дорожная ситуация, обусловленная реконструкцией, существенно осложнится с началом осени большим наплывом детей, студентов и людей, вернувшихся из отпусков.

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи оценили обстановку с наступлением нового учебного года. По данным регулярного мониторинга дорожного движения как личного, так и общественного транспорта, ситуация не осложнилась.

Также будет продолжена работа по корректировке режима работы светофоров на ключевых участках и организовано патрулирование экипажей ДПС.

Кстати, новыми проездными для школьников и студентов в общественном транспорте начиная с сентября пользуется свыше 8 тыс. 700 человек. Из них почти 5 тыс. молодых людей приобрели электронную транспортную карту с льготным тарифом, остальные учащиеся пополнили свои проездные, которыми пользовались ранее. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было продано и пополнено более 5 тыс. 950 транспортных карт, предназначенных для проезда школьников и студентов.

«Может, не все еще вернулись из отпусков, не все студенты и школьники успели воспользоваться новым тарифным планом. Естественно, ожидаем, что в сентябре-октябре определенное увеличение по этой категории пассажиров будет. Также наблюдаем ежедневный незначительный рост количества пассажиров», - отмечает заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

Мониторинг будет продолжен, заверил вице-мэр. Что касается дорожного движения, то совместно с ГИБДД анализируются возможные риски. Также отмечено, что начался процесс модернизации светофорных объектов. Один из ключевых участков - площадь Октября, что позволит снизить заторенность, которая складывается там из-за многих пересечений.

«Первый экзамен, сентябрьский, мы сдали. Все идет пока без осложнений для нас и всех пользователей дорожной сети. Следующим экзаменом станет первый снег», - резюмировал Антон Шеломенцев.

Илья Петров.