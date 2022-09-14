Вспышки онкоболезни КРС обнаруживали почти в 200 населенных пунктах Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае в ряде животноводческих хозяйств ветеринары обнаружили лейкоз у коров. Вспышки онкологической болезни КРС до этого обнаруживали почти в 200 населенных пунктах, и в некоторых дело доходило даже до карантина.

О том, есть ли здесь угроза для рядового покупателя молока и мяса, мы поговорили с одним из опытных ветеринаров. Специалист на условиях анонимности рассказал нам сермяжную правду.

Не пить сырое

По словам собеседника, лейкоз коров, несмотря на то, что от таких животных стараются освободиться, практически не опасен для человека.

- Инструкция по борьбе с лейкозом не запрещает сдавать молоко таких животных на переработку. Оно поступает на молзаводы, пастеризуется при температуре 80 градусов, а вирус лейкоза не выдерживает нагревания свыше 60 градусов, - отметил ветврач.

Тем не менее, такое молоко считается продуктом низкой категории, его использование ограничено. Сырое молоко от больных лейкозом коров по инструкции не должно использоваться в пищу.

Варить и как можно дольше

Мясо больной лейкозом коровы, по словам эксперта, в основном, пускают на производство колбас. Там тоже термическая обработка и вирус погибает.

- Если степень болезни крайняя, то мясо утилизируют, а если ранняя, то пускают на изготовления мясных изделий при повышенном термическом режиме, - отметил специалист.

При этом колбаса на прилавках, по словам эксперта, может быть плохим продуктом не из-за лейкоза, а из-за того, чем она напичкана.

- Настоящая колбаса на срезе не розовая, а серая, в такой нет нитритов, но ее днем с огнем не сыщешь, - вздохнул собеседник, помнящий вкус советских колбас.

Специалист отметил, что если речь идет о мясе, то самая лучшая защита от каких либо неприятностей – варить, и чем дольше, тем лучше.

- Я знаю лично женщину, которая любила часто пробовать сырой фарш, в итоге подхватила трихиниллез, - добавил эксперт.

По его словам, опасно и недожаренное мясо:

- Европа, кстати, не проявляет энтузиазма в борьбе с губкообразной энцефалопатией КРС (коровьим бешенством – прим. авт.), - размышляет спикер. – А зря…. Ведь от мяса такого животного у человека может развиться дегенеративное заболевание головного мозга, проявляющееся слабоумием, поражением мозжечка и нарушением зрения. А в Европе много любителей стейков, это бизнес…

Не менее опасна и сырая рыба

- Семейство карповых категорически нельзя есть без хорошей термообработки, - предостерег эксперт, добавив , что в нашей стране недавно появилось такое заболевание как анизакиды, которого раньше не было, а сейчас его подхватывают те, кто любит суши из сырой рыбы.

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