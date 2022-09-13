Алтайский нарколог рассказал об особенностях женского алкоголизма

Желающим бросить пить готовы помочь Фото: Анна СЕМИНА

Среди алкоголиков встречается немало женщин. Представительницы прекрасного пола быстрее мужчин становятся зависимыми и могут перешагнуть опасную грань в любом возрасте. Подробнее об этом журналистам рассказал Андрей Иванов, главный врач алтайского краевого наркологического диспансера.

Больше всего алкоголиков среди пациентов в возрасте от 40 до 59 лет – 53,5%, от 20 до 39 лет – 41,4%. Количество женщин с такой проблемой составляет 20% от общего числа больных. Их число не уменьшается. Иногда женщины поступают в тяжелом абстинентным состоянии, их привозят на скорой или родственники.

- Всегда есть какая-то эмоциональная проблема, депрессия. Человек испытывает стресс и старается облегчить душевное состояние через алкоголь и в итоге все это заводит в болезненный тупик. Женский организм не создан для употребления алкоголя, устойчивость меньше, чем у мужчин, - сказал Андрей Иванов.

Эксперт добавил, что довольно быстро у женщин болезнь переходит в хроническую стадию алкоголизма.

- Природа не дала такой устойчивости к алкоголю, которая есть у некоторых мужчин, которые могут употреблять на протяжении нескольких лет, - пояснил нарколог.

По словам Андрея Иванова, если мужчина старше 45-50 лет редко пил, то он и не станет алкоголиком в будущем. А вот женщины, по статистике, могут начать выпивать и столкнуться с проблемами в любом возрасте.

Желающим бросить пить готовы помочь наркологи и другие специалисты. В минздраве Алтайского края отметили, что для достижения стойкой ремиссии необходимо устранить причину зависимости. Успех от лечения зависит от желания пациента, его мотивации к ведению трезвого образа жизни. Лечение обязательно должно быть комплексным и сочетать в себе как медицинские, так и психотерапевтические методы.

- Осознанное принятие своей болезни, поддерживающая медикаментозная терапия, комплексная психологическая и психотерапевтическая помощь, как индивидуальная, так и групповая, помогают избежать срывов в процессе выздоровления, - подчеркнули медики.

Ранее мы писали о том, что за последние десять лет в Алтайском крае, как и в целом в стране, отмечается сокращение потребления алкоголя на душу населения с 15 до 9 литров. Также за последние три года показатель заболеваемости алкоголизмом (включая алкогольные психозы) по краю уменьшился на 10%.

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