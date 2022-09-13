Все произошло в автобусе №20 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле кондуктор автобуса №20 вытолкала из переполненного салона мужчину, который хотел войти. В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города прокомментировали этот инцидент и объяснили, что именно произошло.

По информации барнаульцев, автобус №20 остановился у «Ашана» только затем, чтобы некоторые пассажиры вышли, так как салон был переполнен. Когда дверь открылась, внутрь захотел попасть пожилой мужчина, однако кондуктор помешала ему.

- Дедок решил попытать удачу и предпринял попытку проникнуть внутрь, но сделать ему этого не удалось, - пишет Анастасия, одна из очевидцев.

Кондуктор объяснила, что мест нет, но мужчина все равно старался пройти. В итоге ему помогли покинуть салон другие пассажиры.

После произошедшего работающий на маршруте перевозчик провел разбирательство с водителем и кондуктором, с них взяли объяснительные.

- Размещенная в СМИ видеозапись не полностью описывает произошедший инцидент. Со слов линейных работников, кондуктором было озвучено, что в связи с предельным наполнением салона пассажирами в «час-пик», автобус осуществлял только высадку пассажиров, следующий автобус ехал по расписанию и прибывал на остановку через 5 минут и пассажирам было предложено воспользоваться им, - пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Также чиновники добавили, что пассажир оскорбил кондуктора и попытался попасть внутрь.

В итоге с кондукторами провели инструктаж о том, как надо работать на маршруте и не допускать подобных ситуаций.

Ранее мы рассказывали о другом инциденте, связанном с общественном транспортом краевой столице - водителя автобуса №24 застали за просмотром видео с голыми женщинами на планшете. Мнения жителей Барнаула разделились. Одни пользователи считают, что нет ничего плохого в поступке мужчины. Другие уверены, что водитель должен следить за дорогой и не отвлекаться на планшет. К тому же, кадры могут случайно увидеть дети.

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