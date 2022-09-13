Следком возбудил уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 12 сентября, в Москве 27-летний уроженец Барнаула Павел Котелевский едва не убил свою годовалую дочь – мужчина угрожал сбросить малышку с балкона квартиры, которая находится на 13 этаже. Полицейским удалось оперативно обезвредить преступника, ребенок уже в безопасности, сообщили в столичном следкоме.

ЧП произошло в Новокосино. По информации msk1.ru Павел мог находиться под воздействием наркотиков. Его супруга рассказала, что вышла из квартиры всего на пару минут – на молочную кухню, где выдают питание недоношенным детям. А муж якобы не поверил в это и начал скандалить. Женщина ушла, а отец семейства вышел с малышкой на балкон, перевесил ребенка через перила и начал выкрикивать угрозы сбросить его вниз. Собравшиеся под окнами многоэтажки очевидцы восприняли угрозу реально и растянули одеяло, чтобы поймать девочку, а также вызвали полицию. Вскоре полицейским удалось пробраться к месту ЧП через соседнее окно и спасти малышку. По поручению министра внутренних дел России Владимира Колокольцева лейтенанта Николая Коновалова и младшего сержанта полиции Юрия Ходацкого представят к награде за спасение.

По факту покушения на убийство малолетнего следователи возбудили уголовное дело. Здоровью малышки уже ничего не угрожает, её передали матери. Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Кроме того, ему назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Также в рамках уголовного дела будут проверены должностные лица органов опеки и попечительства.

Во вторник, 13 сентября, следствие ходатайствует об аресте задержанного. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Во время допроса он признался, что употребляет наркотики. В момент преступления он тоже находился под воздействием запрещенных веществ.

Отец Павла рассказал «Комсомолке», что у мужчины взрывной характер, но он слишком любил свою дочь. Насчет наркотиков Павел уверял родных, что завязал. Известно, что Павел Котелевский был несколько раз судим.

Редакции msk1.ru удалось связаться с его двоюродной сестрой. Со слов женщины, Павел переехал в Подмосковье со своей мамой после развода родителей.

- Он родился на Алтае, и его с детства тянуло «не туда». Мы общались, когда он был маленький. Потом он переехал в Подмосковье вместе со своей матерью, и больше мы не виделись. Он работал в Останкино водителем. Я думала, что у него всё нормально — не знала, что он употребляет. То есть раньше что-то было, но чтобы это вылилось в такое... Это - ужас, - цитирует издание родственницу.

Также Павел воспитывает и пасынка – сына супруги от первого брака, который в момент происшествия был в школе. Супругу задержанного знакомые характеризуют, как «адекватную и не пьющую».

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