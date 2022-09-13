Про полис: как иногородним студентам получить помощь по ОМС

Фото: пресс-служба ТФОМС АК

Каждый человек, имеющий полис ОМС, может бесплатно получить медицинскую помощь, независимо от региона проживания.

Если вы поступили в высшее учебное заведение в другом городе, узнайте в страховой медицинской организации, которая выдала вам полис ОМС, работает ли она в регионе, куда вы переехали, и сообщите свои контактные данные.

Если ваша страховая медицинская организация не работает в регионе, куда вы переехали на обучение, вам следует выбрать СМО из представленных в регионе, перечень которых вы можете узнать на официальном сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования или по телефону горячей линии ТФОМС, а также уточнить информацию о видах, качестве и условиях оказания медицинской помощи по полису ОМС.

Далее вам необходимо выбрать медицинскую организацию, работающую в системе ОМС, направив письменное заявление на имя главного врача. После прикрепления вы сможете бесплатно получать медицинскую помощь в рамках программ ОМС, в частности:

- посещение врачей поликлиники;

- консультации узких специалистов и обследования, предусмотренные программами ОМС;

- стоматологическая помощь при болезнях полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

- скорая медицинская помощь;

- лечение и обследование в стационарных условиях;

- прохождение (с 18 лет) один раз в год профилактического медицинского осмотра, а один раз в три года - диспансеризации;

- лечение при подозрении/обнаружении коронавирусной инфекции;

- углубленная диспансеризация после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19.

Страховые представители страховых медицинских организаций всегда готовы помочь всем застрахованным лицам. На оборотной стороне полиса ОМС указан телефон страховой медицинской организации, по которому следует обращаться, чтобы получить консультации по вопросам сферы ОМС.

Также страховые медицинские организации рекомендуют застрахованным

своевременно сообщать им о смене контактных данных, в частности номера телефона, чтобы СМО могла информировать о правах пациентов в системе обязательного медицинского страхования и оказывать индивидуальное сопровождение при проведении диспансеризации и диспансерного наблюдения.

Страховая медицинская организация ведет сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи и обеспечивает информирование застрахованных лиц о:

- медицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере ОМС;

- праве выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой медицинской организации, медицинской организации и врача;

- порядке получения полиса;

- видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи в рамках базовой и территориальной программ;

- прохождении диспансеризации;

- прохождении профилактического медицинского осмотра;

- перечне оказанных медицинских услуг и их стоимости и т. д.

Страховые медицинские организации, работающие в системе ОМС Алтайского края:

- Алтайский филиал ООО «СМК «РЕСО-МЕД;

- филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае.

Информацию о телефонах, адресах и времени работы можно уточнить на официальном сайте ТФОМС АК и на сайтах страховых медицинских организаций.

Пресс-служба ТФОМС АК