Ориентировочно, отопление дадут в конце сентября Фото: Анна СЕМИНА

С похолоданием жители все чаще стали задаваться вопросом: когда дадут отопление в Барнауле в 2022 году? В целом, по состоянию на 9 сентября готовность Барнаула к предстоящему отопительному сезону составляла почти 85%. Об этом сообщил заместитель главы Сергей Пашковский.

– В соответствии с графиком продолжается приемка систем централизованного теплоснабжения потребителей Барнаула к предстоящему зимнему периоду. По состоянию на 7 сентября получены акты готовности на 2432 дома, это 84,9% от общего количества многоквартирных домов с центральным отоплением, - подтвердил председатель комитета ЖКХ Барнаула Денис Ращепкин.

О полной боевой готовности уже заявили все школы Барнаула, а также детские сады и 35 учреждений дополнительного образования.

– Акты готовности получили все 44 котельные, ведомственные и муниципальные. На финальной стадии подготовки – больницы, поликлиники и другие учреждения здравоохранения: акты получены на 134 помещения из 145, что составляет 92%, - также добавили на совещании в администрации города.

Как правило, именно школы, детские сады и больницы первыми в списке на подключение отопления. Практика многолетних наблюдений показала, что отопительный сезон в краевой столице начинается в конце сентября, примерно с 20 по 25 число. Так, в 2021-м батареи начали согреваться уже 21 сентября.

От чего же зависит конкретная дата? Все очень просто – от погодных условий. Власти в этом вопросе отталкиваются от Постановления Правительства РФ. В нем говорится, что если на протяжении пяти суток среднесуточная температура на улице опускается ниже 8 градусов тепла, то это сигнал для энергетиков – пора включать отопление. Но, как правило, мэр города дает поручение подключить все помещения, а школы и больницы могут в заявочном порядке получить ресурс раньше. Кстати, никто этого не запрещает сделать и жителям многоквартирных домов. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию или ТСЖ, но при этом должны проголосовать большинство собственников жилья. После этого заявление передадут в СГК.

В Барнауле заявку можно направить по адресу: проспект Космонавтов, 13 или на электронную почту btsk@sibgenco.ru. Если же после официального старта отопительного сезона дома тело не стало, то первым делом следует обращаться в УК или ТСЖ. Если там не ответят на запрос, то на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:

Железнодорожный район – (3852)62-56-95;

Индустриальный район – (3852)47-51-83;

Ленинский район – (3852)54-44-49;

Октябрьский район – (3852)24-74-98;

Центральный район – (3852)63-08-25, или в диспетчерскую службу СГК – (3852)59-97-15.

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