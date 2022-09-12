Желающим побороть зависимость готовы помочь Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября отмечался Всероссийский день трезвости. О том, сколько жителей региона регулярно употребляют алкоголь и как им помогают побороть вредную привычку, рассказал Андрей Иванов, главный врач алтайского краевого наркологического диспансера

– В Алтайском крае, как и в большинстве субъектов Российской Федерации, несмотря на тенденцию к стабилизации, алкоголизация населения находится на высоком уровне. В целом ее можно оценить как неблагополучную, – подчеркнул главврач.

При этом за последние десять лет в Алтайском крае, как и в целом в стране, отмечается сокращение потребления алкоголя на душу населения с 15 до 9 литров. Также за последние три года показатель заболеваемости алкоголизмом (включая алкогольные психозы) по краю уменьшился на 10%.

По словам медика, примерно 30-40% взрослого населения, прежде всего мужчины трудоспособного возраста, злоупотребляет алкоголем и не осознают всю опасность этого.

Наибольшая заболеваемость алкоголизмом регистрируется среди пациентов в возрасте от 40 до 59 лет – 53,5%, от 20 до 39 лет – 41,4%. Количество женщин с такой проблемой составляет 20% от общего числа больных.

В Барнауле за первое полугодие медики скорой помогли 4600 горожанам, которые были пьяны и имели различные заболевания. 2600 человек госпитализировали в стационары города по медицинским показаниям

– Самая безопасная доля алкоголя – это нулевая доза. Без особого ущерба для здоровья можно употреблять в пределах 100-150 граммов крепких спиртных напитках, 200-250 граммов сухого вина и не более 0,5 литра пива средней крепости, – сказал Андрей Иванов. – Употребление алкоголя не должно превышать двух раз в неделю. Это максимальные дозы, с которым организм может справиться без особого ущерба для здоровья.

Он добавил, что никакой пользы употребление алкоголя не приносит. Желающим побороть зависимость готовы помочь. В Барнауле, Бийске, Рубцовске и Заринске работают наркологические диспансеры. Кроме того, в регионе есть 60 наркологических кабинетов.

Лечение алкогольной зависимости включает медикаментозную терапию, психотерапию и полноценную реабилитацию и ресоциализацию. С пациентами работает бригада специалистов: врачи - психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи и другие.

– Подход строго индивидуальный. Имеется возможность пройти лечение анонимно. В последние годы в процессе лечения используется современное оборудование и инновационные препараты, – подчеркнули в минздраве региона.

За шесть месяцев этого года в условиях круглосуточного стационара пролечили 2362 больных с алкоголизмом, с алкогольными психозами – 582 человека.

В дневном стационаре помогли 325 пациентам, из них больных алкоголизмом - 204 (63%). Кроме того, в первом полугодии 943 человека с алкоголизмом проходили лечение (либо реабилитацию) в амбулаторных условиях на анонимных условиях.

«Телефон доверия» алтайского краевого наркологического диспансера – 8 (3852) -63-61-15.

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