Грибной сезон – 2022 радует любителей тихой охоты хорошим урожаем. Фото: Николай Даренский

В Алтайском крае грибной сезон – 2022 радует любителей тихой охоты хорошим урожаем. Недавно отошли белые грибы, а сейчас ведрами собирают опята.

- Опят тьма! В сторону Заринска! За 2 часа собрали 20 вёдер! – пишут в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края.

Однако из-за отсутствия дождей, по словам грибников, опята суховатые. Также в лесах много «переростков». Однако новая рабочая неделя в Алтайском крае началась с дождей, поэтому опытные грибники «прогнозируют», что через несколько дней пойдет второй слой опят.

Где искать опята?

1. Барнаул – Ленточный бор, с. Лебяжье, с. Власиха,

2. Павловский район - с. Павловск, с. Рогозиха

3. Ребрихинский район – с. Ребриха

4. Троицкий район – с. Троицкое

5. Заринский район

6. Первомайский район – с. Бобровка, с. Повалиха, с. Санниково, с. Фирсово

7. Рубцовский район

8. Тальменский район – с. Ларичиха, с. Озерки

9. Залесовский район – с. Залесово

10. Бийский район – с. Лесное, п. Верх-Обский, с. Первомайское

Важно!

В Роспотребнадзоре Алтайского края напоминают, что опята очень легко перепутать с ядовитыми грибами. Помните, что у ложных опят нет «юбочки» на ножке. Также они отличаются яркой шляпкой, у съедобных грибов – более скромная, чаще светло-коричневая окраска.

Вкусная икра

Заядлый грибник из Барнаула Дмитрий рассказал «Комсомолке» рецепт вкусной икры из опят. Кстати, для нее отлично подойдут и грибы-переростки.

- Эта икра – одно из любимых угощений у всей семьи зимой, – рассказывает Дмитрий.

Ингредиенты:

• 1 килограмм сваренных опят;

• крупная луковица;

• 250 граммов морковки;

• пять зубчиков чеснока;

• 1 столовая ложка уксусной кислоты (9%);

• 100 мл подсолнечного масла;

• соль, сахар и перец по вкусу.

- Вареные грибы нужно измельчить блендером, но только не слишком мелко. Затем кубиками шинкуем лук, а морковь натираем на терке. В сковородке с высокими бортиками или казане на растительном масле пассируем лук и морковь до золотистого цвета. В эту смесь нужно добавить грибы и готовить на медленном огне 20-25 минут. Следом в емкость добавляем измельченный чеснок, уксус, специи. Икру варим до готовности еще минут пять. Потом ее сразу можно есть или разливать по стерилизованным банкам, - говорит Дмитрий.

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