На Алтае раскрыли жестокое убийство и изнасилование 30-летней давности

Мужчину будут судить Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае будут судить мужчину за убийство и изнасилование 76-летней женщины, совершенное более 30 лет назад. Подробности этого преступления рассказали в СУ СК региона.

В марте 1991 года в Новоалтайске после тушения пожара в частном доме обнаружили тело 76-летней хозяйки с признаками насильственной смерти. Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 60-летний осужденный за убийства житель Республики Бурятия. С 1986 по 1991 год он жил в Барнауле.

По данным следствия, в день убийства мужчина приехал в Новоалтайск, чтобы снять жилье. Погибшая занималась сдачей в аренду комнат в своем доме и согласилась принять нового квартиранта. Вечером хозяйка и гость выпивали, мужчина предложил ей близость, однако получил отказ.

После этого он не упокоился и, ударив несколько раз женщину в грудную клетку, повалил ее на пол, а затем, удерживая ногой, нанес более 12 ударов обухом топора по голове. Когда пенсионерка потеряла сознание, квартирант изнасиловал ее. Смерть женщины наступила от открытой черепно-мозговой травмы.

На следующий день мужчина облил вещи в доме керосином и поджег, а затем сбежал. Преступление оставалось не раскрытым более 30 лет, только сейчас удалось выйти на след обвиняемого.

- Мужчине предъявили обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (в редакции Уголовного кодекса РСФСР от 27.10.1960 с изменениями №752-1 от 28.02.1991), - пояснили в СК.

Его показания проверили на месте. Мужчина подробно описал способ убийства и сексуального насилия. Кроме того, допросили соседей и родственников убитой женщины, провели различные экспертизы.

Уголовное дело направили в суд.

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