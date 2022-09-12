«Была заводилочкой». В Рубцовске во время работы на выборах скончалась член избирательной комиссии

В состав комиссии Сафенрейдер была назначена по предложению политической партии «Яблоко» Фото: Личный архив

- Для нас это шок, горе, - говорят коллеги Надежды Сафенрейдер. 71-летней женщине стало резко плохо во время работы в участковой избирательной комиссии. Несмотря на то, что скорая приехала через девять минут и в кардиологии, куда она была доставлена с диагнозом «инфаркт» врачи боролись за жизнь, спасти пациентку не удалось.

В состав комиссии Сафенрейдер была назначена по предложению политической партии «Яблоко». У опытной политической активистки было право решающего голоса.

- Я, услышав это известие, всю ночь не спала, - со слезами рассказала «Комсомолке» Ольга Ожгибицева, член партии «Яблоко». – Надежда Андреевна очень душевный человек, на любую беду откликалась. К офису подойдет, со всеми поздоровается, каждому комплимент скажет. При этом обязательная, принципиальная, очень переживала за то, что происходит в стране. До пенсии работала инженером – конструктором высшей категории в отделе испытаний СКО АТЗ. Ценила, работу, семью - у нее дочка и две внучки.

По словам Ольги Васильевны, ее политическая подруга на здоровье не жаловалась.

- Видела ее на прошлой неделе, как всегда, активная, обмолвилась правда, что в комиссии сейчас работать сложнее, требования стали выше. Но она была очень грамотная и опытная, поэтому ее очень ценили,- добавила собеседница.

Другие товарищи по партии и знакомые также отзывались о Сафенрейдер исключительно уважительно.

- Мне очень нравилась Надежда Андреевна – шустрая, активная, была заводилочкой,- говорит Елена Кононова, член партии «Яблоко». - Вчера по нашему маленькому городку сначала поползли слухи, что кто-то умер, потом, когда я услышала знакомую фамилию, конечно, взволновалась, перезвонила, уточнила и расстроилась.

- Только хорошее могу сказать про эту женщину,- добавила собеседница. - Некоторые злые языки стали писать гнусные комментарии, типа: «Во, бабки за деньги в комиссиях работают». Да она бы и бесплатно там работала, бескорыстно. Настолько ей было важно, чтобы все было честно. Исключительной порядочности человек. Светлая память…

Редакция «КП»- Барнаул» выражает соболезнование родным и близким Надежды Андреевны Сафенрейдер.

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