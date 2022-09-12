На Алтае мужчина похитил обидчика родственницы и хотел заставить его работать

Уголовное дело передано в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республики Алтай 35-летний местный житель похитил мужчину, избил его, приковал цепью на животноводческой стоянке и впоследствии планировал заставить его там работать. Таким способом он решил проучить обидчика своей родственницы. Теперь похититель предстанет перед судом. Подробности дела рассказали в региональном Следкоме.

ЧП произошло 25 сентября 2021 года. Обвиняемый приехал в село Ябоган Усть-Канского района, чтобы выяснить отношения с бывшим сожителем тещи, который до этого высказывал угрозы. Выманив обидчика на улицу, обвиняемый избил его резиновой дубинкой, связал руки алюминиевой проволокой, насильно погрузил в машину и увез на животноводческую стоянку в окрестностях села Ильинка Шебалинского района. Там похититель планировал выбить из него всю дурь не только резиновой дубинкой, но и трудом, заставив его работать.

- Обвиняемый пристегнул мужчину цепью за ногу к металлической трубе, скрепив ее навесными замками, и оставил потерпевшего в доме на стоянке, а сам на некоторое время уехал, - пишет ведомство.

На следующий день утром у мужчины получилось освободиться от цепи и сбежать. Двое суток он пешком добирался до свой деревни, где и обратился в больницу. Врачи рассказали о случившемся в правоохранительные органы.

Следователи и полицейские оперативно установили местонахождения обвиняемого. Были проведены следственные действия по сбору доказательств. На данный момент уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ с обвинительным заключением прокурора передано в суд.

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