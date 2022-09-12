На Алтае 43-летний турист погиб при попытке сделать красивое фото у реки

Труп обнаружили на слиянии рек Айлагуш и Катунь Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай погиб турист из Новокузнецка, упав с камней в горную реку Катунь. Мужчина хотел сделать красивую фотографию. Об этом сообщает СУ СК региона.

Трагедия произошла 6 сентября. По предварительным данным, 43-летний турист из Новокузнецка со своей женой и друзьями приехал отдыхать в Онгудайский район Республики Алтай. Там компания жила на одной из туристических баз.

Вскоре гости региона решили прогуляться по берегу реки Катунь и сделать красивые снимки. В какой-то момент мужчина встал на один из высоких камней у реки, поскользнулся и упал в воду.

– Мужчина не справился с сильным течением и ушел под воду. О случившемся очевидцы сразу же сообщили на единый телефон службы спасения, – отметили в СК.

Известно, что турист пропал в Онгудайском районе на территории Купчегеньского сельского поселения. Пожарные и спасатели на лодках искали его три дня. Труп обнаружили утром 8 сентября на слиянии рек Айлагуш и Катунь в шести километрах от места падения. Всего во время поисков обследовали 20 километров акватории Катуни. В работах были участвовали пожарные, спасатели и полицейские – всего 9 человек.

Погибшего достали из воды и привезли в районный центр, там проведут судебную медицинскую экспертизу. Для опознания в Республику Алтай приехал брат погибшего жителя Новокузнецка.

– Помните, реки Горного Алтая очень своенравны. Бурное, быстрое течение, каменистое дно, низкая температура воды – выжить в таких условиях крайне сложно. Помните об этом! Не пренебрегайте правилами безопасного поведения на воде, – призывают спасатели.

Напомним, в июне произошел похожий случай. Туристка из Санкт-Петербурга во время похода не удержалась и упала в месте слияния горных бурных полноводных рек Аккем и Ярлу. Ее унесло течением. Участники тургруппы сообщили о произошедшем в службу спасения, пытались самостоятельно разыскать женщину, однако безуспешно.

Кроме того, громкая история случилась на Алтае в 2020 году. В районе села Элекмонар туристка решила устроить заплыв по Катуни, но не справилась с течением и утонула. Незадолго до того, как женщина отправилась на покорение горной реки, она сняла видео, в котором предрекла свою смерть: «прибьет к тем камням через пару дней». Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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