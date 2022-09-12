В Барнауле продают коллекционную эксклюзивную ретро-машину для фотосессий

Mitsuoka Galue-I. Скриншот объявления на drom.ru

В Барнауле выставлен на продажу автомобиль «Mitsuoka Galue-I», пользующийся огромным спросом в фотоиндустрии. Объявление опубликовано на сайте drom.ru. Владелец просит за машину 1,2 млн рублей.

- Mitsuoka Galue - седан в стиле «ретро» на базе автомобиля Nissan Crew. Название происходит от японского слова Garyu, что означает «особый стиль», - уточняет автор объявления.

Известно, что реставрацией машины владелец занимался в 2017 году. Коллекционное авто хранилось только в гараже. И, как пишет автор объявления, машина выделяется в городском потоке, пешеходы и водители от ее виды «сворачивают головы». Также такое приобретение якобы может стать проектом готового бизнеса. Автомобиль стабильно пользуются спросом для особых случаев и фотосессий.

Из базовых характеристик: задний привод, руль - правый, кожаный салон, пробег - 110 тысяч километров. Кстати, в салоне стоит винтажная ламповая магнитола. Машина ручной сборки. Проведена качественная антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей. Владелец готов отправить автомобиль в любой регион.

Ранее мы писали, что в Барнауле продают почти за 2,5 млн рублей отреставрированный оранжевый ГАЗ-69, выпущенный в 1954 году. Машину можно назвать трансформером, так как некоторые установленные в ней запчасти принадлежат другим автомобилям.

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