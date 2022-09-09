Куда сходить на выходных 10 и 11 сентября в Барнауле: премьеры спектаклей, фотоссесия с хаски и выставка экзотических животных

Грядущие выходные порадуют насыщенной программой Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьеры в театрах, выставка художников со всего Алтайского края, фотосессия с хаски и выставка экзотических животных. Грядущие выходные порадуют насыщенной программой. Рассказываем, куда сходить на выходных 10 и 11 сентября в Барнауле.

Спектакли

«Антигона» (16+)

В драмтеатре можно посмотреть премьеру сезона – спектакль «Антигона» по пьесе Ж. Ануя. Режиссер – Николай Реутова. Антигона выступает одна против целого мира, выбрав долг и выполнив его до конца. Главные роли исполнят Анна Бекчанова и Константин Кольцов.

Где: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина (г. Барнаул, ул. Молодежная, 15)

Цена билетов: 150 – 700 рублей

Когда: 10 и 11 сентября в 17:30

«Любовь и голуби» (12+)

История любви, знакомая каждому. При этом в пьесе есть сцены, которые не вошли в фильм. К постановке была написана уникальная музыка, которая точно не оставит никого равнодушным.

Где: Алтайский государственный музыкальный театр (г. Барнаул, Комсомольский проспект, 108)

Цена билетов: 250 – 600 рублей

Когда: 10 сентября в 17:00

«Дочери Тевье» (12+)

В музыкальном театре покажут юмористический мюзикл «Дочери Тевье» с колоритными сценами из жизни сельчан.

- По мотивам рассказов писателя создан мюзикл «Дочери Тевье» – о добром труженике Тевье-молочнике, его большой семье, о любви, о судьбе своего народа – с удивительной, завораживающей еврейской народной музыкой, - рассказывают в театре.

Где: Алтайский государственный музыкальный театр (г. Барнаул, Комсомольский проспект, 108)

Цена билетов: 100 – 400 рублей

Когда: 11 сентября в 17:00

«Марьино поле» (12+)

Мистическая история о том, как три одинокие старухи идут встречать мужей на железнодорожную станцию, откуда они проводили их на войну. Они верят в чудо, хотя получили похоронки. В дороге они встречают необычных персонажей – Геббельса, Левитана, Человека-гриба и других.

Где: Молодежный театр Алтая (г. Барнаул, проспект Калинина, 2)

Цена билетов: 350 рублей

Когда: 10 сентября в 17:00

Выставки

«Арт-Алтай – 2022»

Любители изобразительного искусства могут сходить на конкурс-выставку, где свои лучшие работы представили 95 художников со всего Алтайского края. Все они работают в разных стилях и направлениях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн, искусствоведческие труды.

Где: Выставочный зал музея «Город» (г. Барнаул, проспект Ленина, 111)

Цена билетов: от 30 рублей

Когда: до 25 сентября, часы работы: с 10:00 до 18:00

«В земле Российской просиявшие» (6+)

Также барнаульцы могут посмотреть редкие иконы XVII — начала XX века из фондов Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Самые яркие образы – крестителя Руси равноапостольного князя Владимира и его сыновья, святых мучеников Бориса и Глеба, князя Александра Невского.

Где: Государственный художественный музей Алтайского края (г. Барнаул, ул. Максима Горького, д. 16)

Цена билетов: 300 рублей — общий, 200 рублей — льготный, 100 рублей — социальный

Когда: до 23 октября, часы работы: с 10:00 до 18:00

«Колывань: колыбель камнерезного искусства» (6+)

Алтайский край славится изделиями из камня. На тематической выставке представлено свыше 150 оригинальных предметов камнерезов региона в хронологическом диапазоне с конца XVIII века до современности. Отметим, что именно колыванские вазы в XIX веке была своеобразным символом российского императорского двора и расходились по миру в качестве дипломатических подарков.

Где: Выставочная площадка Алтайского государственного краеведческого музея (г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 39)

Цена билетов: от 20 рублей

Когда: до 14 сентября, часы работы: с 11:00 до 19:00

Выставка экзотических животных (6+)

В зоопарке пройдет выставка экзотических животных. На ней будут представлены гигантские улитки, африканские ежики, паук-птицеед и многие другие. Все животные ручные, поэтому с ними можно будет сделать фотографии, а также приобрести питомца.

Где: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» (г. Барнаул, ул. Энтузиастов, 12)

Цена билетов: нужно купить билет в зоопарк – взрослый – 300 рублей, детский – 200 рублей.

Когда: 11 сентября с 12:00 до 14:00

Программа в парках

«Солнечный ветер»

В парке пройдет благотворительная акция «Всем на свете нужен дом» в помощь приюту «Ласка». Гостей 10 сентября с 13:00 до 18:00 ждет выступления дрессированных собак, фотосессия с хаски, консультации по содержанию домашних животных. Также можно будет забрать одного из воспитанников приюта к себе домой.

В этот же день с 13:00 до 15:00 запланирован фестиваль осенних красок с выступлениями творческих коллективов.

Не менее яркая программа пройдет и 11 сентября. Перед зрителями выступят танцоры, вокалисты, артисты модельного агентства и спортсмены. Время программы с 13:00 до 14:30. Вечером гостей парка ждет безлимитное катание на аттракционах с 18:00 до 21:00. Для этого нужно купить единый билет за 700 рублей.

Где: парк «Солнечный ветер» (г. Барнаул, пр. Ленина, 152В)

«Изумрудный»

Желающие смогут 10 сентября в 11:00 научиться оказывать первую помощь. Мастер-класс проведут волонтеры-медики. Мероприятие проходит без возрастных ограничений. Детей ждут воздушные шары и аквагрим.

Также в парке 11 сентября в 18:00 состоится инструментальная программа. На сцене выступит коллектив «Стрит дуэт».

Где: парк «Изумрудный» (г. Барнаул, проспект Комсомольский, 128)

Экскурсии

«Проклятье Демидова» (0+)

Во время этой экскурсии можно будет узнать, кем же был Акинфий Демидов? А также почему он проклял город, какая мистические истории стали происходить из-за этого.

Где: Демидовская площадь, у столпа

Цена билетов: 400 рублей (дети до 6 лет – 50 рублей при предъявлении свидетельства о рождении)

Когда: 11 сентября в 19:00

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