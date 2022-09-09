На Алтае рецидивисты зверски избили участкового и сбежали в соседний регион

Следователи возбудили уголовное дело Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Республике Алтай при поддержке бойцов ОМОНа задержали трех рецидивистов, которые жестоко избили участкового и сбежали. Подробнее об этом «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Все произошло вечером 3 сентября недалеко от села Шульгин Лог Советского района. По данным следствия, участковый заметил трех мужчин, которые собирали коноплю. Он подошел к ним и спросил, что находится в машине. Мужчины ответили, что там лежит скошенное сено и после того, как полицейский предложил вызвать следственно-оперативную группу для ее осмотра, попытались уехать. Участковый успел через открытое окно вытащить ключ из замка зажигания, однако после этого рецидивисты не успокоились.

Достав из багажника машины железный ключ «баллонник», один из мужчин ударил правоохранителя. Под первый удар участковый успел подставить руку, а второй пришелся по голове. Полицейский упал и потерял сознание, а нападавшие решили окончательно с ним расправиться и продолжили бить и пинать. После этого мужчины уехали с места ЧП.

После получения сведений о произошедшем, следователями СК и оперативники установили личности нападавших – ими оказались неоднократно судимые жители Республики Алтай. В списке преступлений – кражи и разбои, а один из рецидвистов однажды даже бежал из-под конвоя.

– При силовой поддержке бойцов ОМОН краевого управления Росгвардии, следователям удалось задержать рецидивистов на территории соседней республики, – отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья). Мужчин заключили под стражу, правоохранители продолжают расследование, ведут сбор и закрепление доказательств.

Ранее мы писали о том, что в июле прошлого года в Барнауле убили участкового, который поехал вручать повестку. Находясь на заднем сидении автомобиля, рецидивист выстрелил в голову полицейского. После этого недалеко от населенного пункта он поджег тело полицейского и его автомобиль, а затем скрылся. Мужчину приговорили к 21 году и 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые пять лет он проведет в тюрьме.

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