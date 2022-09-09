В десяти школах Алтайского края сорвали сроки ремонта

В новом учебном году в школы Алтайского края пришло более 280 тысяч школьников, но не все они смогли сесть за парты Фото: Олег УКЛАДОВ

В новом учебном году в школы Алтайского края пришло более 280 тысяч школьников. Из них около 30 тысяч первоклассников и 11 тысяч – это выпускники 11-х классов. Увы, не все смогли сесть за парты, кое-где из-за срыва сроков ремонта детей после торжественной линейки отправили на дистант.

- Минувшим летом абсолютно во всех школах шла подготовка к новому учебному году: где-то косметический ремонт, где-то текущий, а где-то капитальный, - говорит заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. – Если говорить конкретно о капремонте, то в этом году он коснулся 90 школ. 47 из них ремонтировались за счет краевого бюджета в рамках КАИП. Остальные участвуют в Федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».

В 33-х учебных заведениях ремонт должен завершиться до конца текущего года. А в десяти школах работы продолжатся еще и в 2023-м. В общей сложности, в рамках федерального проекта край получил 2 млрд рублей. Причем большинство заведений, которые смогли попасть в программу, находятся в сельской местности. Для местных ребят это настоящий подарок.

– Это не просто капитальный ремонт. Это создание нового образовательного современного пространства, - подчеркивает Терновая. – Это еще и новая мебель, оборудование, новые строительные материалы, которые никогда в сельской местности не использовались.

Вместе с тем, нельзя отрицать того факта, что все же есть сорванные контракты и работы. Некоторые подрядчики просто не успели отремонтировать помещения к 1 сентября. На текущий момент таких объектов в крае десять.

- Тем не менее, все дети приступили к занятиям с 1 сентября, - добавляет Лариса Станиславовна. – При этом используются разные форматы: это и приспособленные помещения, а в одном муниципалитете дети несколько недель будут обучаться на дистанте.

Одна из проблемных точек – школа в Михайловском районе. Минувшим летом здание сильно побило градом. Контракт с подрядчиком на замену окон и крыши заключили только 8 августа. Сейчас ремонт все еще идет, но дети обучаются очно – в помещениях, где работы не ведутся. Согласно контакту, до 15 сентября их должны полностью завершить.

Кроме того, на особом контроле находится ситуация со школой в селе Голуха Заринского района. Правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту ненадлежащего проведения ремонта. Этот самый капремонт растянулся на целый год и даже больше. Сроки несколько раз сдвигались и когда строители уже покинут село – пока неясно.

- В данной школе обучаются 162 ребенка, - говорит Терновая. – Они приступили к очным занятиям в своей родной школе. Для этого было отремонтировано 15 кабинетов, пищеблок. Минобр закупил новое современное лабораторное оборудование, новую мебель. Поэтому ребята обучаются в несколько других условиях. А то крыло, которое осталось неотремонтированным, доступ детей к нему запрещен.

2 сентября контракт с подрядчиком был расторгнут. Сейчас идет подготовка документации для заключения нового соглашения. По обновленным условиям работы должны быть завершены в течение ноября.

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