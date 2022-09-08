ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей. МУ МВД России "Бийское"

В четверг, 8 сентября, в Кош-Агачском районе Республики Алтай проходят похороны матери и четверых детей, которые погибли в ДТП на Алтае 5 сентября 2022 года. Семью похоронят в селе Кош-Агач, на кладбище Кара-Тал, сообщили в администрации района.

Глава района Серикжан Кыдырбаев распорядился объявить день траура 8 сентября в связи с трагедией, в которой погибли женщина и четверо её детей – сын и три дочки. Младшей девочке было всего три года…

ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей. МУ МВД России "Бийское"

- Учреждениям культуры и муниципальным организациям на территории района рекомендуется воздержаться от проведения увеселительных мероприятий, показа развлекательных программ и передач, - говорится в сообщении администрации.

Жители района скорбят и оплакивают погибших. Власти района подчеркнули, что к соболезнованиям присоединяется и вся Республика Алтай.

Напомним, авария с пятью погибшими произошла 5 сентября 2022 около села Полеводка Алтайского края. Женщина за рулем Honda Stepwgn выехала на встречку и столкнулась с бензовозом. Легковушка превратилась в груду железа. По факту аварии региональный Следком возбудил уголовное дело.

ДТП с бензовозом на Алтае 5 сентября 2022 года, в котором погибли 4 детей. МУ МВД России "Бийское"

Как ранее рассказывала директор средней школы, где учились две погибшие девочки, после аварии в школе стояла гробовая тишина… Плакали и школьники, и учителя.

- Лично с девочками не общалась, старшую только видела в школе. А вот их отца я учила сама, ему около 35-ти лет, - говорила директор средней школы Айжана Бокеева.

«Комсомольская правда»-Барнаул» приносит соболезнования родным и близким.

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