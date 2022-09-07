Отопительный сезон начнется вовремя

На восьмипролетном путепроводе завершен демонтаж всех балок Фото: Виталий БАРАБАШ

Накануне прошло еженедельное выездное совещание по реконструкции путепроводов на Новом рынке. В нем приняли участие заместители главы администрации города Антон Шеломенцев и Сергей Пашковский, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, представители проектной организации, СГК, МУП «Горэлектротранс», подрядчик и другие профильные специалисты.

Трехпролетный путепровод демонтирован полностью

На восьмипролетном путепроводе завершен демонтаж всех балок. Также убрана часть опор, оставшиеся три будут демонтированы в последующие технологические окна, заявил представитель подрядчика ООО «Барнаульское ДСУ № 4» Денис Попрядухин. «Трехпролетный путепровод демонтирован полностью. Далее рабочие приступили к устройству оснований под новые опоры», - сообщил он.

На минувшей неделе продолжался демонтаж восьмипролетного путепровода, который планировалось завершить в ближайшее время. Также полным ходом готовили пространственные каркасы для буронабивных свай новых путепроводов.

Что же касается монтажа теплосетей, то до середины сентября этот важнейший этап планируется полностью завершить. Все производственные процессы, сроки и подготовка необходимой отчетной документации стоят на особом контроле у профильных заместителей главы администрации города.

Действительно ли масштабная стройка не помешает запустить отопление вовремя - об этом и не только поговорили с директором Барнаульской теплосетевой компании Александром Гроссом и заместителем директора барнаульского ДСУ-4 Денисом Попрядухиным.

По словам Попрядухина, реконструкция тепловых сетей на объекте началась 15 июня, то есть сразу после того, как произвели демонтаж пролетных строений на восьмипролетном путепроводе. После этого специалисты ДСУ-4 приступили к устройству фундаментов под опоры теплосети. И дополнительно дорожные строители начали отрабатывать с субподрядчиком - компанией «СТЭК» - вопросы по закупке необходимых материалов, обозначенных в рамках проекта. «Мы изначально договорились с нашим подрядчиком о том, что работы, связанные с бетонированием фундаментов, устройством стоек, забирает наша компания, а всю технологию, сварочные работы по прокладке тепловой сети - они», - пояснил он.

Претензий к качеству работ субподрядчика нет

Александр Гросс добавил, что «СТЭК» работает на протяжении нескольких лет, занимаясь перекладкой и реконструкцией тепловых сетей. «Серьезная компания, у нас претензий к ней нет», - отметил он. Это подтверждает и Денис Попрядухин. По его словам, ДСУ-4, как дорожно-строительная компания, такие работы сама не производит, поэтому вынуждена была обратиться непосредственно к администрации города, СГК, чтобы они посоветовали надежного исполнителя. «Приняли коллегиальное решение, встретились с руководителем, обсудили все вопросы, и они согласились нам помочь», - пояснил заместитель руководителя ДСУ-4.

Основная сложность этого этапа заключается в том, что это не рядовые теплосети, а магистральные, большого диаметра. Также стесненные, ограниченные условия: непосредственная близость к железной дороге, приходится часть работ производить непосредственно в ночное время, во время технологических окон.

На сегодняшний день все идет по плану. На трехпролетном путепроводе ведется финишная сборка отдельных магистралей, то есть уже соединены трубы диаметром 630 мм, непосредственно выполняются работы по подключению горизонтальных участков трубы диаметром 720 мм к существующим сетям. Устройство стоек опор и горизонтальных участков выполнены в полном объеме. Вышли, по словам Попрядухина, на финишную прямую, когда непосредственно подключат старые тепловые сети к новым магистралям.