«Соловьиный» кряж: на Алтае разработали новый экотуристический маршрут по реке Чумыш

Скриншот видео телеканала "Толк"

В Тогульском районе презентовали водный экотуристический маршрут по реке Чумыш. Ранее эта территория на границе Алтая и Кузбасса была малоизвестна. А с появлением здесь национального парка «Салаир» его специалисты занялись разработкой местных туристических маршрутов.

Первый и единственный национальный парк в крае «Салаир» этой осенью отпразднует два года со дня основания. Сегодня это больше 160 тысяч гектаров дикого леса вдоль Салаирского кряжа на территориях Заринского, Ельцовского, Солтонского и Тогульского районов. В парке сохранились уникальные растения доледникового периода.

Скриншот видео телеканала "Толк"

- Мы называем «Салаир» «соловьиным» кряжем, здесь обитает пять видов соловьев. Такого разнообразия, в общем-то, даже в стране нет. Здесь и синий соловей, и соловей-свистун - они есть только у нас, - рассказывает орнитолог Алексей Эбель.

И в таком уникальном месте сейчас прокладывают пешеходные тропы, лыжные, а также водные маршруты по реке Чумыш.

- Чумыш – тоже уникален. Река огибает хребет с двух сторон - берет начало на севере, бежит на юг, потом поворачивает на запад и снова на север. Такого больше нигде нет. Плюс режим у реки равнинный, но бежит она в горах, вода теплая, и по ней можно сплавляться, - рассказывает Денис Соломахин, замдиректора по развитию туризма национального парка «Салаир».

Во время сплавов туристы смогут наблюдать за животными прямо с воды - дикие обитатели леса не считают движения на реке угрозой. Но для того, чтобы такой маршрут заработал на практике, нужно, чтобы им заинтересовались региональные туроператоры. Сотрудники нацпарка сейчас формируют для них готовые материалы и программы.

- 1 октября вступает в силу закон об экотуризме, будут поправки в закон об особо охраняемых территориях. И, скорее всего, у инвесторов появится возможность создавать в рекреационных зонах объекты инфраструктуры – места размещения, кемпинги, визит-центры. Мы хотим создать такие условия, чтобы к нам инвесторы пошли, и чтобы им было интересно, – поясняет Денис Соломахин.

Скриншот видео телеканала "Толк"

Стоит отметить, что территория парка при этом не перейдет в частные руки. Инвесторам в определенных зонах лишь разрешат использовать участки.

- Ключевая идея национального парка - экологическое просвещение населения и создание условии для регулируемого туризма. При разработке новых маршрутов важно учитывать не только интересы туристов и экономическое развитие заповедной территории, но и сохранение дикой природы. Главное - соблюдать баланс. Надеюсь, что и сотрудники национального парка, и Общественный Совет будут вести постоянный мониторинг состояния природы и оперативно реагировать на малейшие изменения, – прокомментировал инициативу депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев.

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