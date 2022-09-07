Все произошло на улице Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай мужчина ударил трехлетнюю дочь сожительницы о землю. Девочку доставили в больницу с серьезными травмами, среди которых перелом черепа. Об этом сообщает СУ СК региона.

Все произошло в ночь на 5 сентября в селе Кокоря Кош-Агачского района. 30-летняя женщина выпивала дома вместе с мужчиной. Вскоре они поссорились, и разгневанный сожитель начал бить возлюбленную. Спасаясь, она быстро выбежала на улицу, но в доме остался маленький ребенок.

Разъяренный мужчина не успокоился. Желая продолжить конфликт и избиение женщины, он схватил спящую в доме 3-летнюю дочь сожительницы и вынес ребенка на улицу. Там он просил женщину вернуться в дом и не менее трех раз с силой ударил малышку о землю. Девочка получила серьезные повреждения. После этого мужчина положил ребенка на диван и сбежал.

Прибывшие на место ЧП медики доставили трехлетнюю девочку в Кош-Агачскую районную больницу.

– По результатам осмотра медицинские работники поставили предварительный диагноз: ЗЧМТ, перелом черепа. О слоившемся сообщили в правоохранительные органы, – пояснили в СК.

Через несколько часов мужчину нашли и задержали на одной из животноводческих стоянок. Правоохранители провели допрос и другие следственные и процессуальные действия.

– Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ, свою вину в содеянном он признал. Органом предварительного следствия решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, соответствующие материалы направлены в районный суд, – подчеркнули в СК.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела. Также они выясняют как живут в семье другие маленькие дети.

В прокуратуре Республики Алтай добавили, что ранее семья трехлетней девочки уже попадала в поле зрения органов системы профилактики. Известно, что родной отец малышки с января 2021 отбывает наказание за избиение ее матери.

– Несмотря на это, сотрудниками полиции оценка условиям проживания детей в семье не давалась, вопрос о необходимости постановки семьи на учет, проведении профилактической работы при наличии к тому оснований не рассматривался, – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, социальные службы не проводили никаких рейдов. Представители прокуратуры уже проверили работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и внесли представления.

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