Ожидается ли на алтайских предприятиях волна сокращений из-за санкций?

Промышленные предприятия в крае продолжают работать стабильно Фото: Антонина Лышова

Промышленные предприятия в Алтайском крае продолжают работать стабильно. Об этом на форуме в правительстве рассказал министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. По его словам, в настоящее время нет поводов для беспокойства из-за возможных массовых увольнений. Ситуация складывается противоположным образом – многие предприятия ищут дополнительных сотрудников:

- Важный вопрос, который многие предприятия решают сейчас, – это обеспечение производства квалифицированными кадрами, поэтому многие предприятия занимаются набором сотрудников, индексируют заработную плату, сохраняют и развивают социальные программы для своих работников, - отметил Вячеслав Химочка.

Министр отметил, что также на предприятиях решаются вопросы, связанные с обеспечением основными импортными комплектующими. На данный момент некоторые детали стали выпускать на местных площадках, также подобраны аналоги, производимые на отечественных предприятиях или в странах, которые не вводили санкционные ограничения.

Отметим, что в крае в 2022 году были расширены меры поддержки предприятий. Помимо субсидий и льготных займов, появилась возможность возвращать часть затрат по уплате процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств, в том числе при помощи грантов и субсидий. На новые механизмы поддержки было выделено около 300 млн рублей. Всего же на поддержку предприятий в 2022 году планируется направить порядка 700 млн рублей. Уже поддержано 82 заявки от краевых предприятий на данные виды господдержки из краевого бюджета на общую сумму - 519 млн рублей.

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