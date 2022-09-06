Один из участников массовой аварии. Скриншот видео со страницы vk.com/incident22

Вечером 6 сентября в Барнауле на оживленном перекрестке на Павловском тракте произошло жесткое ДТП с участием сразу пяти автомобилей.

ДТП произошло в районе пересечения Павловского тракта и улицы Фурманова. На месте аварии работает полиция, устанавливает все обстоятельства произошедшего. Детальной информации на текущий момент нет. Известно, что участниками массового столкновения стали сразу пять легковушек, одна из них, судя по всему, несколько раз перевернулась и замерла на крыше недалеко от остановки «Спортивная» на нечетной стороне тракта. О возможных пострадавших также данных нет.

Из-за столь массовой аварии движение в Барнауле буквально парализовало, причем в пробках стоит и общественный транспорт и личный, не помогают даже выделенные полосы для автобусов. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает загруженность дорог на восемь баллов. Из центра города затор начинается от площади Октября, а по направлению в центр – от пересечения Павловского тракта и улицы Малахова.

Напомним, это уже не первое массовое ДТП на вышеуказанном перекрестке. Так 18 марта там также произошла авария с участием пяти автомобилей: Hyundai Solaris, Audi, Hyundai Santa Fe, Subaru и Lada Largus.

– В результате ДТП 7-летний ребенок и женщина, пассажиры Hyundai Solaris, погибли на месте аварии. 5-летний ребенок получил телесные повреждения, его госпитализировали, - сообщала «Комсомолка».

В конце июля уголовное дело передали в суд. На скамье должен оказаться водитель Hyundai Solaris.

- Водителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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Авария случилась в 18:30 часов на Павловском тракте, 21. Предварительно установлено, что столкнулись пять автомобилей - Hyundai Solaris, Audi, Hyundai Santa Fe, Subaru и Lada Largus (подробнее)