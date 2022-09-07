Денис Мацуев сам сыграет в Барнауле, а также концерт проведут его юные подопечные. Фото: Дмитрий НИСИФОРОВ

Наступившая осень в Алтайском крае будет насыщена событиями в культурной сфере: среди них мероприятия в честь юбилея региона, а также визит выдающихся людей – музыканта Дениса Мацуева и сестры второго космонавта планеты Германа Титова – Земфиры Степановны.

85-летие Алтайского края

4-5 октября Барнаул ждет значимое событие, непосредственное участие в котором примет российский пианист-виртуоз Денис Мацуев. Музыкант выступит и сам и привезет юных и безумно талантливых подопечных. А в декабре состоятся гастроли Театра имени Евгения Вахтангова.

- Это будет еще один подарок жителям региона к юбилею края, - говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Помимо этого в плане празднования 85-летия Алтайского края выставки и многое другое. Часть из них уже открыты и ждут гостей.

– В художественном музее проходит федеральная выставка старинных икон 17-19 веков из собрания музея Андрея Рублева. А в конце сентября в Барнаул приезжает еще одна федеральная выставка – «Недаром помнит вся Россия» – она будет расположена в краеведческом музее на Ползунова, 39. Это экспозиция из фондов музея «Бородинское поле», - добавляет спикер.

Помимо этого, в Барнауле пройдут всевозможные концерты, спектакли и выставки, а в Москве в это время пройдут Дни культуры Алтайского края. Запланировано проведение семи мероприятий, в том числе выступления писателей и презентация книг, выступление симфонического оркестра, коллектива «Алтай» и многое другое.

День рождения Германа Титова

11 сентября – еще одна памятная дата для жителей Алтайского края. В этот день второму космонавту планеты Герману Титову исполнилось бы 87 лет. Пусть дата не круглая, но ее все равно отметят. Главные мероприятия состоятся на его родине, в селе Полковниково.

– В этом году Алтай посетит родная сестра космонавта Земфира Степановна. Она не была здесь лет 40. Сейчас ей уже за 80 лет, поэтому она едет поездом, - говорит министр культуры. – Все те объекты, которые мы с вами видели уже раз по 20-ть, она не видела ни разу. Она здесь была, когда музей еще располагался в сельской школе.

Ей еще предстоит увидеть современное здание музея, отреставрированное «Ласточкино гнездо» - родной дом, где прошло их детство, а также детский музей космонавтики, который открылся совсем недавно.

- Космонавт в этом году тоже приезжает. Это будет Андрей Борисенко. Он совершил два космических полета, которые в общей сложности продлились около года. Кто был в музее, знает, что на территории его усадьбы стоит аппарат космического корабля. И это – спускаемый аппарат именно с корабля Борисенко, - говорит Елена Безрукова.

Театральный фестиваль «Зазеркалье»

Еще одно из самых громких культурных событий осени – II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Свои спектакли представят 13 театров.

- Обязательно нужно изучить афишу. Там будут представлены разные жанры, разные территории, разные авторы, разный возраст участников. Так что найдется спектакль на любой вкус, - говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. – Объездить все эти театры ни у кого из нас возможности не будет, а тут они приезжают к нам.

Фестиваль в Барнауле примут три площадки: театр кукол «Сказка», МТА и музыкальный театр. Спектакли, которые увидит наш зритель, проходили тщательный отбор, так что посетить их стоит.

– Красноярский театр привезет постановку по Пелевину. Представляете: Пелевин в кукольном театре! Как бы это могло быть? Очень интересно, на мой взгляд, неожиданно и смело, - говорит Безрукова. – Карелия привозит «Вишневый сад» Чехова. В афише сказано, что это будет комедия. Тоже любопытно. Сургутский театр покажет японскую сказку «Земляника под снегом». Екатеринбург покажет оперу марионеток.

Так что интересным театр кукол будет не только для детей, но для взрослых. Успевайте купить билеты, пока они есть в продаже.

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