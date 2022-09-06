В алтайском Роспотребнадзоре предупредили об опасности гриппа в 2022 году

Вакцинация продолжается
Фото: Олег УКЛАДОВ
В этом году вирус гриппа может вернуться в Алтайский край, жителей региона призывают проходить вакцинацию. Подробнее об этом на пресс-конференции 5 сентября рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
– В 2020 и 2021 годах, когда коронавирус уже распространился по территории Алтайского края, он практически вытеснил все прочие инфекции, в первую очередь грипп. Мы отмечали более активную циркуляцию ковида и практически полное отсутствие гриппа, – пояснила специалист.
Циркуляцию вируса гриппа зафиксировали в начале 2020 года, это был стандартный эпидподъем. Похожая картина была в конце 2021 года – выявляли единичные случаи. Сейчас ситуация изменилась.
– В связи с тем, что в предыдущие эпидподъемы отмечалась низкая циркуляция вируса гриппа, снизился защитный коллективный иммунитет у населения. Это касается не только жителей Алтайского края и России, но и других стран, – сказала Ульяна Калинина.
Из-за того, что иммунитет снижен, есть вероятность, что вирус гриппа будет протекать более серьезно. Прививочная кампания уже стартовала, у жителей региона еще есть время успеть защитить себя.
Ранее мы подробно рассказывали о вакцинация против гриппа в Алтайском крае. Чтобы поставить прививку против гриппа, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту. Если вакцинация проводится ребенку - к педиатру. Также можно записаться через портал Гослуслуг и прийти в назначенное время в прививочный кабинет.
В Алтайский край доставили два типа вакцин – «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей и взрослых.
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