Стало известно, введут ли на Алтае тотальный масочный режим из-за новой волны COVID-19

Штамм коронавируса «омикрон», распространившийся в Алтайском крае, характеризуется высокой заразностью Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока в Алтайском крае не планируют ужесточать ковидные ограничения и вводить тотальный массовый режим. Об этом на пресс-конференции 5 сентября рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По словам эксперта, штамм коронавируса «омикрон», распространившийся в Алтайском крае, характеризуется высокой заразностью, однако заболевшие переносят болезнь в более легкой форме.

– В полном объеме ограничительные мероприятия, как это было ранее, возвращаться не будут. Рекомендован масочный режим для групп риска. К ним относятся граждане старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями. Кроме того, выданы рекомендации для социальных и медицинских учреждений по соблюдению масочного режима, – сказала Ульяна Калинина.

Она отметила, что всем остальным жителям Алтайского края рекомендуется носить маски в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей.

– Коронавирус постепенно переходит в разряд респираторных инфекций, а масочный режим как мера профилактики очень эффективен. – объяснила представитель Роспотребнадзора. – Поэтому, если граждане будут соблюдать масочный режим, это будет неплохо.

Добавим, что в крае наблюдается подъем респираторных инфекций, циркулируют в основном риновирус и парагрипп. Маски смогут защитить и от них.

Напомним, в августе минздрав Алтайского края предлагал вернуть масочный режим для людей старше 65 лет, однако на это пока не пошли. До этого обязательное ношение медицинских масок в Алтайском крае отменили с 7 июня. Мера действовала с 12 мая 2020 года.

Ранее мы писали, что пик новой волны коронавируса в Алтайском крае ожидают уже в ближайшее время. Растет количество обращений в поликлиники. В регионе работает только 8 госпиталей, 611 коек развернули, уровень его загруженности – 86%. При этом доля тяжелых пациентов невысока, в реанимационных отделениях находятся 12 человек.

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