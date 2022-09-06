Поиски пропавших бабушки с внуком 3 сентября 2022. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" в Алтайском крае

Тревожные новости от поисковиков ПСО «Лиза Алерт». Вот уже четвертый день в тайге на границе Кузбасса и Алтайского края ищут бабушку и ее десятилетнего внука. 3 сентября Надежда Ражнева из посёлка Новостройка Прокопьевского района отправились за грибами и пропала.

- Возможно, они двигались в сторону нашего региона, поселок Новостройка в 12 километрах от границы с Алтайским краем, - предполагают волонтеры.

Поиски пропавших бабушки с внуком 3 сентября 2022. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" в Алтайском крае

Дело осложняется тем, что мобильных телефонов у потерявшихся нет, местность сложная, температура воздуха в районе поисков не поднимается выше +6 градусов, а ночью может опускаться до нуля.

В спасательной операции сейчас участвуют более 200 человек.

Поиски пропавших бабушки с внуком 3 сентября 2022. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" в Алтайском крае

- 85 поисковых групп не прекращают работу ни на минуту, - сообщает Дарья Топчий, руководитель пресс-службы Кемеровского отряда «Лиза Алерт».

Штаб поиска работает в круглосуточном режиме. Вечером 5 сентября к волонтерам присоединились мотоциклисты. Беспилотным летательным аппаратом отрабатываются задачи с воздуха. На сегодня запланирована работа авиации.

По словам Дарьи Топчий, на место прибывают все новые и новые добровольцы. Сейчас на месте поиска добровольцы отряда «ЛизаАлерт» из Красноярского и Алтайского краев, Томской области, а также Москвы. Команда опытнейших специалистов приступила к работе, а координатор из Москвы Александр Щукин (позывной «Ромео») сменил на посту координатора от Кемеровской области.

Счет идет на часы. ПСО «Лиза Алерт» очень просит откликнуться тех, кто имеет в своем распоряжении беспилотный летательный аппарат с тепловизором, а именно модель DJI Matrice 300.

- Данная техника в разы ускорит поиск и увеличит шансы на его благополучный исход, - рассказала «Комсомолке» Дарья Топчий. - Один дрон у нас уже появился, но требуется еще.

Поиски пропавших бабушки с внуком 3 сентября 2022. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" в Алтайском крае

Если у вас есть эта или аналогичная техника, и вы готовы присоединиться к поиску, волонтеры просят связаться по телефонам 89130769946 (Татьяна), 89133237520 (Анна), 89069346426 (Надя). А также по телефонам горячей линии 8-800-700-54-52.

В штаб поиска также необходимы:

- бензин в канистрах для заправки квадроциклов и мототехники;

- питание и питьевая вода;

- батарейки алкалиновые типа АА;

- газовые баллоны;

- удлинители.

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