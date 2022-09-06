Девочка протянула тысячу рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула рассказала о водителе автобуса №104ю, который якобы взял у ее дочери тысячу рублей за проезд и не сразу отдал сдачу. Об этом женщина написала в группе «Барнаул 22».

По информации жительницы Барнаула, все произошло, когда водитель автобуса №104 высадил пассажиров на Южном и сказал, что направляется в гараж.

– Доча протянула ему тысячу за проезд. Он забрал деньги и отказался отдавать сдачу! Сказал дочери, что та в следующий раз не будет с тысячами ездить, – пишет горожанка.

По ее словам, одна из пассажирок заступилась за девочку и оплатила проезд. Якобы только после этого водитель вернул деньги.

– Хотелось бы поблагодарить женщину и вернуть деньги. Спасибо большое, – отметила женщина.

В группе поселка Бельмесево местные жители написали, что ранее уже сталкивались с хамским поведением водителя.

В мэрии оперативно отреагировали на ситуацию, подчеркнув, что индивидуального предпринимателя, который обслуживает автобусный маршрут 104ю, вызвали в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула для разъяснения произошедшего инцидента.

– Перевозчиком будет проведено разбирательство с водителем, взята объяснительная. Вопрос находится на контроле профильного комитета, – резюмировали местные власти.

Добавим, что в комментариях мнения жителей Барнаула разделились. Одни горожане пишут, что водитель не имел права забирать чужие деньги и требуют его наказать. Другие барнаульцы утверждают, что мужчина мог поступить так в воспитательных целях и говорят, что не стоит оплачивать проезд столь крупной купюрой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульские маршрутки №29 и №77 поменяют схему движения

Пока в тестовом режиме (подробнее)